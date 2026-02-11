прогноз на матч турнира в Дохе, ставка за 2.10

Россиянка Анна Калинская сыграет против украинки Элины Свитолиной в третьем круге турнира WTA 1000 в Дохе (Катар). Матч пройдет 11 февраля, начало — в 19:30 мск.

Калинская

Анна второй раз в сезоне прошла дальше второго раунда.

До сих пор лучшим результатом российской теннисистки был выход в третий круг Открытого чемпионата Австралии.

Текущий турнир Калинская начала турнир с уверенной победы над Джессикой Боусас Манейро — 6:2, 6:1.

Во втором круге у Калинской был сложный матч против американки Эммы Наварро — 7:5, 2:6, 6:2.

Прогнозы на теннис

До этого сезона Калинская не выиграла ни одного матча на уровне основной сетки «тысячника» в Дохе.

Также добавим, что последний раз Анна выигрывала больше двух матчей в августе прошлого года, когда дошла до четвертьфинала на «тысячнике» в Цинциннати.

Свитолина

Элина попала в число сеяных и стартовала сразу со второго круга.

В первом матче Свитолина разгромила соотечественницу Даяну Ястремскую — 6:1, 6:4.

В этом году украинская теннисистка выиграла 11 из 12-ти матчей.

В январе Свитолина стала чемпионкой турнира в новозеландском Окленде и дошла до полуфинала Australian Open.

В Мельбурне Элина обыграла Кристину Букшу, Линду Климовичову, Диану Шнайдер, Мирру Андрееву и Кори Гауфф.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Калинскую в этом матче можно поставить за 2.78, победу Свитолиной букмекеры предлагают за 1.44.

Прогноз: Анна проиграла три предыдущих матча против Элины. И во всех случаях украинка победила с разгромным счетом. Скорее всего, Калинская не сможет изменить неприятную тенденцию.

2.10 Победа Свитолиной в двух сетах Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.10 на матч Калинская — Свитолина принесёт чистый выигрыш 1100₽, общая выплата — 2100₽

Рекомендуемая ставка: победа Свитолиной в двух сетах за 2.10.