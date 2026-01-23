Американец Тейлор Фриц сыграет против швейцарца Стэна Вавринки в третьем круге Australian Open. Матч пройдет 24 января, начало — в 08:00 мск.

Вавринка

Стэн — самый возрастной участник третьего круга турнира «Большого шлема» с 1978 года. В марте швейцарскому теннисисту исполнится 41 год.

В первом круге Вавринка одержал волевую победу над сербом Ласло Джере — 5:7, 6:3, 6:4, 7:6.

Во втором раунде Вавринка совершил камбэк в матче против Артура Жеа — 4:6, 6:3, 3:6, 7:5, 7:6(10-3).

При этом важно уточнить, что встреча с французом продолжалась почти пять часов.

Стэн выиграл 26-й пятисетовый матч на уровне «Больших шлемов». По этому показателю его опережают только Кеи Нисикори (27), Марин Чилич (28), Роджер Федерер (29), Пит Сампрас (29) и Новак Джокович (38).

Прогнозы и ставки на Australian Open

«Утомился. Как я уже говорил, это мой последний Australian Open — так что я стараюсь задержаться как можно дольше.

Болельщики придавали мне энергию. Я уже не такой молодой, так что мне нужны дополнительные силы. Матч был долгим. Я не знаю, как буду восстанавливаться.

Я всегда буду бороться, всегда оставлю на корте всего себя, всегда буду выкладываться», — сказал Вавринка после победы над Жеа.

Фриц

Тейлор в первом круге одержал победу над французом Валантеном Руайе — 7:6, 5:7, 6:1, 6:3.

Во втором раунде американский теннисист обыграл чеха Вита Копршиву — 6:1, 6:4, 7:6.

В начале января Фриц проиграл три из четырех матчей на United Cup. Здесь он уступил Себастьяну Баэсу, Стефаносу Циципасу и Хуберту Хуркачу.

В предыдущих сезонах Фриц лишь дважды проходил третий круг на австралийском мэйджоре: в 2022-м он дошел до 1/8 финала, а в 2024-м — до четвертьфинала.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Фрица в этом матче можно поставить за 7.90, победу Вавринки букмекеры предлагают за 1.10.

Прогноз: конечно, хочется, чтобы путешествие Стэна на этом турнире продолжалось как можно дольше. Однако почти нет сомнений в том, что американец обыграет возрастного швейцарца. Вряд ли Вавринка успеет как следует восстановиться после изнурительного матча во втором круге.

1.92 Победа Фрица в трех сетах Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.92 на матч Вавринка — Фриц принесёт прибыль 920₽, общая выплата — 1920₽

Рекомендуемая ставка: победа Фрица в трех сетах за 1.92.