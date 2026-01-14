Сможет ли Касаткина пройти второй круг в Аделаиде

прогноз на матч турнира в Аделаиде, ставка за 1.88

Представительница Австралии Дарья Касаткина сыграет против румынки Жаклин Кристиан во втором круге турнира WTA 500 в Аделаиде (Австралия). Матч пройдет 14 января, начало — в 02:30 мск.

Касаткина

Дарья в первом раунде, вопреки ожиданиям, обыграла бывшую третью ракетку мира Марию Саккари.

При этом 28-летней теннисистке, которая с прошлого года представляет на корте Австралию, хватило двух сетов для победы над гречанкой — 7:6, 6:4.

Предматчевые сомнения были связаны с предыдущими результатами Касаткиной, которая впервые за долго время оказалась за пределами топ-40.

Касаткина прервала серию из четырех поражений, которая началась еще в августе прошлого года.

В начале января Дарья не смогла пройти первый круг на «пятисотнике» в Брисбене, проиграв Анастасии Потаповой, которая с недавних пор выступает под австрийским флагом.

Кристиан

Жаклин тем временем тоже успела удивить на текущем турнире.

В первом круге румынская теннисистка одержала победу над 11-й ракеткой мира Екатериной Александровой — 6:4, 6:4.

При этом с учетом квалификации Кристиан провела уже три матча на «пятисотнике» в Аделаиде.

В отборе она обыграла австралийку Сару Милдрен и Анастасию Потапову.

Интересно, что Кристиан одержала разгромную победу над Потаповой — 6:1, 6:3.

На недавнем турнире в Брисбене 27-летняя теннисистка попала сразу в основную сетку, но не смогла пройти первый раунд, уступив чешке Мари Боузковой.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Касаткину в этом матче можно поставить за 1.65, победу Кристиан букмекеры предлагают за 2.23.

Прогноз: Дарья выиграла три предыдущих матча против румынки. В прошлом году они не встречались, а в 2024-м Касаткина остановила Жаклин на грунте в Чарлстоне и на US Open. Несмотря на это, все равно сомневаемся, что бывшая представительница России сможет продлить серию побед над Кристиан.

1.88 Тотал геймов больше 21,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.88 на матч Касаткина — Кристиан позволит вывести на карту выигрыш 880₽, общая выплата — 1880₽

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 21,5 за 1.88.