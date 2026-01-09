Соболенко третий год подряд выйдет в финал в Брисбене?

прогноз на матч турнира в Брисбене, ставка за 1.92

Белоруска Арина Соболенко сыграет против чешки Карлины Муховой в полуфинале турнира WTA 500 в Брисбене (Австралия). Матч пройдет 10 января, начало — в 04:00 мск.

Соболенко

Арина третий год подряд дошла в Брисбене до полуфинала.

Арина — действующая чемпионка австралийского турнира. В 2024-м она остановилась в шаге от титула, проиграв в решающем матче Елене Рыбакиной.

На этой неделе Соболенко пока не отдала соперницам ни одного сета.

Первая ракетка мира начала сезон с разгромной победы над Кристиной Букшей — 6:0, 6:1. Испанская теннисистка продержалась на корте всего лишь 49 минут.

Прогнозы на теннис

Следующей соперницей первой ракетки мира стала румынка Сорана Кырстя — 6:3, 6:3.

В четвертьфинале Соболенко одержала победу над чемпионкой Australian Open-2025 Мэдисон Киз — 6:3, 6:3.

Мухова

Каролина вышла в полуфинал турнира WTA впервые с февраля прошлого года. Тогда она добралась до этой стадии на «тысячнике» в Дубае.

В отличие от Соболенко, чешская теннисистка уже успела проиграть два сета.

Во втором раунде у нее был непростой матч против австралийки Айлы Томлянови — 4:6, 6:1, 7:6.

В третьем круге Мухова остановила россиянку Екатерину Александрову — 6:4, 7:5.

Но главным сюрпризом стала победа Каролины над представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной — 6:2, 2:6, 6:4.

Мухова начала сезон в статусе 17-й ракетки мира. При этом в прошлом году она провела лишь 44 матча — 26 побед и 18 поражений.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Соболенко в этом матче можно поставить за 1.21, победу Муховой букмекеры предлагают за 4.40.

Прогноз: по всей видимости, на этот раз Арине придется как минимум слегка понервничать. Ранее у белоруски никогда не было простых матчей против чешской теннисистки. Более того, Мухова ведет 3-1 в противостоянии с Соболенко.

Мухова способна навязать борьбу первой ракетке мира. Вполне вероятно, что теннисисткам понадобится третий сет.

1.92 Тотал геймов больше 20,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.92 на матч Соболенко — Мухова принесёт прибыль 920₽, общая выплата — 1920₽

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 20,5 за 1.92.