Россиянка Мирра Андреева сыграет против австралийки Оливии Гадецки во втором круге турнира WTA 500 в Брисбене (Австралия). Матч пройдет 7 января, начало — в 08:00 мск.

Мирра пока не провела ни одного официального матча в этом году.

Как и в прошлом году, россиянка попала в число сеяных и стартует сразу со второго раунда.

В 2025-м Андреева дошла до полуфинала на турнире в Брисбене, а в 2024-м — до четвертьфинала.

В прошлом году Мирра, как и ожидалось, дебютировала в топ-10. Более того, в какой-то момент она была даже на пятой строчке.

Но при этом Андреева очень слабо провела вторую часть сезона и завершила 2025-й на девятой строчке.

Свою предыдущую победу Мирра одержала еще в конце сентября, когда обыграла испанку Джессику Боусам-Манейро в третьем круге «тысячника» в Пекине.

Оливия тем временем провела уже три матча на турнира в Брисбене.

Австралийская теннисистка пробилась в основную сетку через квалификацию.

В отборе Гадецки обыграла россиянку Анастасию Захарову и представительницу Казахстана Юлию Путинцеву.

В первом круге 23-летняя теннисистка одержала победу над американкой Энн Ли — 6:4, 6:4.

В прошлом сезоне Гадецки выиграла лишь один матч на уровне основного тура. В текущей версии рейтинга WTA она занимает 204-е место.

Коэффициенты букмекеров: на Андрееву в этом матче можно поставить за 1.17, победу Гадецки букмекеры предлагают за 4.95.

Прогноз: в 2023 году Мирра обыграла Оливию в первом круге US Open — 1:6, 6:3, 6:4. Россиянке тогда было всего лишь 16 лет. Скорее всего, в предстоящем матче ей хватит двух сетов для победы над австралийской теннисисткой.

Рекомендуемая ставка: победа Андреевой с форой по геймам (-6,0) за 2.07.