Россиянин Даниил Медведев сыграет против венгра Мартона Фучовича в первом круге турнира ATP 250 в Брисбене (Австралия). Матч пройдет 5 января, начало — в 11:30 мск.
Медведев
Даниил впервые с 2023 года сыграет на турнире, который предшествует Australian Open.
В 2024-м и 2025-м российский теннисист начинал сезон сразу на мэйджоре в Мельбурне.
Но сейчас у Медведева совершенно другой настрой. Переломным моментом стало поражение от француза Бенжамена Бонзи в первом круге US Open.
Вскоре после провального выступления в Нью-Йорке Медведев прекратил сотрудничество с Жилем Серварой и начал тренироваться под руководством Томаса Юханссона и Рохана Гетцке.
В итоге осенью Медведев выиграл турнир в Алматы, дошел до полуфинала на «Мастерсе» в Шанхае и на «пятисотнике» в Пекине, а также до четвертьфинала на «тысячнике» в Париже.
Фучович
Мартон начинает новый сезон в статусе 55-й ракетки мира.
Венгерский теннисист находится рядом с топ-50 благодаря, в первую очередь, победе на турнире ATP 250 в Уинстон-Сейлеме.
С тех пор, правда, Фучович выиграл лишь два матча на уровне основного тура.
Кроме того, в 2025-м Фучович дошел до полуфинала в Бухаресте, до четвертьфинала в Штутгарте и выиграл два матча на Уимблдоне.
В общем, 33-летний теннисист неплохо провел прошлый сезон. В ближайшее время ему точно не придется играть на «челленджерах».
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Медведева в этом матче можно поставить за 1.28, победу Фучовича букмекеры предлагают за 3.62.
Прогноз: Даниил выиграл пять из шести матчей против венгерского теннисиста. Рискнем предположить, что россиянин снова остановит Фучовича. Осенью Медведев доказал, что при правильном настрое он по-прежнему способен демонстрировать свой лучший теннис.
Рекомендуемая ставка: победа Медведева с учетом форы по геймам (-4,0) за 1.92.