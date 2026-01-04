Медведев устроит шоу в матче против Фучовича?

прогноз на матч турнира в Брисбене, ставка за 1.92

Россиянин Даниил Медведев сыграет против венгра Мартона Фучовича в первом круге турнира ATP 250 в Брисбене (Австралия). Матч пройдет 5 января, начало — в 11:30 мск.

Медведев

Даниил впервые с 2023 года сыграет на турнире, который предшествует Australian Open.

В 2024-м и 2025-м российский теннисист начинал сезон сразу на мэйджоре в Мельбурне.

Но сейчас у Медведева совершенно другой настрой. Переломным моментом стало поражение от француза Бенжамена Бонзи в первом круге US Open.

Вскоре после провального выступления в Нью-Йорке Медведев прекратил сотрудничество с Жилем Серварой и начал тренироваться под руководством Томаса Юханссона и Рохана Гетцке.

Прогнозы на теннис

В итоге осенью Медведев выиграл турнир в Алматы, дошел до полуфинала на «Мастерсе» в Шанхае и на «пятисотнике» в Пекине, а также до четвертьфинала на «тысячнике» в Париже.

Фучович

Мартон начинает новый сезон в статусе 55-й ракетки мира.

Венгерский теннисист находится рядом с топ-50 благодаря, в первую очередь, победе на турнире ATP 250 в Уинстон-Сейлеме.

С тех пор, правда, Фучович выиграл лишь два матча на уровне основного тура.

Кроме того, в 2025-м Фучович дошел до полуфинала в Бухаресте, до четвертьфинала в Штутгарте и выиграл два матча на Уимблдоне.

В общем, 33-летний теннисист неплохо провел прошлый сезон. В ближайшее время ему точно не придется играть на «челленджерах».

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Медведева в этом матче можно поставить за 1.28, победу Фучовича букмекеры предлагают за 3.62.

Прогноз: Даниил выиграл пять из шести матчей против венгерского теннисиста. Рискнем предположить, что россиянин снова остановит Фучовича. Осенью Медведев доказал, что при правильном настрое он по-прежнему способен демонстрировать свой лучший теннис.

1.92 Победа Медведева с учетом форы по геймам (-4,0) Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.92 на матч Медведев — Фучович принесёт чистый выигрыш 920₽, общая выплата — 1920₽

Рекомендуемая ставка: победа Медведева с учетом форы по геймам (-4,0) за 1.92.