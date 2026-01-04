прогноз на матч United Cup, ставка за 1.88

Грек Стефанос Циципас сыграет против британца Билли Харриса в рамках группового этапа United Cup. Матч пройдет 5 января, начало — в 12:00 мск.

Харрис

Билли начал год с победного матча против Синтаро Мотидзуки.

Несмотря на серьезное сопротивление со стороны японца, британскому теннисисту не понадобился дополнительный сет — 7:6, 6:3.

Харрис завершил предыдущий сезон за пределами первой сотни рейтинга. В текущей версии рейтинга он занимает 128-ю строчку.

Интересно, что в прошлом сезоне Харрис выиграл лишь два матча на уровне основного тура.

Британец дошел до четвертьфинала на домашнем травяном турнире в Истборне. На остальных покрытиях у него были хорошие результаты только на «челленджерах».

Циципас

Стефанос в первом матче нового сезона тоже выиграл у Мотидзуки.

Греку, как и Харрису, хватило двух сетов для победы над представителем Страны восходящего солнца — 6:3, 6:4.

Циципас сыграл гораздо лучше, чем ожидалось. Похоже, тренировки под руководством отца помогли ему вернуться на правильный путь.

Интересно также, что Циципас одержал первую победу с сентября прошлого года, когда он обыграл бразильца Тьяго Сейбота-Уайлда в рамках Кубка Дэвиса.

В минувшем сезоне Циципас провел лишь 44 матча (23 победы и 21 поражение) и опустился в рейтинге на 36-е место.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Харриса в этом матче можно поставить за 3.65, победу Циципаса букмекеры предлагают за 1.28.

Прогноз: сложно сказать, готов ли Стефанос на данном этапе избегать серьезных спадов, как это было в прошлом году, но британца он, скорее всего, обыграет.

Рекомендуемая ставка: победа Циципаса в двух сетах за 1.88.