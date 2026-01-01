Испанец Хауме Муньяр сыграет против аргентинца Себастьяна Баэса в рамках группового этапа United Cup. Матч пройдет 2 января, начало — в 05:00 мск.
Муньяр
Хауме начинает новый сезон в статусе 33-й ракетки мира.
Для испанского теннисиста это пока что наивысшая позиция в карьере.
Муньяр, надо признаться, шикарный провел прошлый год. При этом свои лучшие результаты он демонстрировал на харде, а не на грунте.
На твердом покрытии Муньяр в 2025-м выиграл 15 из 25 матчей.
В предыдущем сезоне Хауме дошел до полуфинала сразу на трех турнирах — в Гонконге, Далласе и Базеле. А еще он выиграл три матча на US Open и прошел три раунда на «Мастерсе» в Шанхае.
Баэс
Себастьян завершил прошлый год на 45-й строчке в рейтинге ATP.
Аргентинский теннисист неплохо провел первые несколько месяцев предыдущего сезона, но потом у него начался затяжной спад.
После апрельского турнира в Бухаресте, на котором он дошел до полуфинала, Баэс выиграл лишь пять матчей на уровне основного тура.
Вполне вероятно, что Баэс сейчас сконцентрирован, в первую очередь, на подготовке к февральским турнирам на грунте. В следующем месяце ему надо будет защищать 500 очков в Рио-де-Жанейро и финал в Сантьяго.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Муньяра в этом матче можно поставить за 1.23, победу Баэса букмекеры предлагают за 4.15.
Прогноз: при правильном настрое Хауме, скорее всего, спокойно обыграет аргентинского грунтовика. В отличие от испанца, Баэс в прошлом году выиграл лишь три из 15-ти матчей на харде.
Рекомендуемая ставка: победа Муньяра с форой по геймам (-4,5) за 1.92.