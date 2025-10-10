прогноз на матч турнира в Ухане, ставка за 1.92

Полька Ига Свентек сыграет против итальянки Жасмин Паолини в четвертьфинале турнира WTA 1000 в Ухане (Китай). Матч пройдет 10 октября, начало — в 14:00 мск.

Паолини

Жасмин пятый раз в сезоне вышла в четвертьфинал турнира WTA 1000.

На прошлой неделе итальянка добралась до этой стадии на «тысячнике» в Пекине. В Ухане Паолини провела пока лишь два неполных матчах.

В первом она одержала волевую победу над китаянкой Юэ Юань — 3:6, 6:4, 6:3.

Соперницей Паолини в 1/8 финала была Клара Таусон, которая не смогла завершить матч из-за травмы. Датчанка снялась при счете 3:6, 6:3, 3:1 в пользу итальянки.

В этом году Жасмин выиграла 24 из 34 матчей на харде.

Свентек

Ига на этой неделе пока не проиграла ни одного сета.

В первом матче польская теннисистка разгромила чешку Мари Боузкову — 6:1, 6:1.

В 1/8 финала Свентек пришлось немного понервничать в матче против швейцарки Белинды Бенчич — 7:6, 6:4.

На прошлой неделе Свентек проиграла Эмме Наварро (4:6, 6:4, 0:6) в четвертом раунде «тысячника» в Пекине.

В этом году Ига выиграла 61 матч из 75. Ее баланс на харде в 2025-м — 40 побед и девять поражений.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Паолини в этом матче можно поставить за 4.75, победу Свентек букмекеры предлагают за 1.18.

Прогноз: Ига еще ни разу не проигрывала итальянке, на данный момент она ведет 6-0 в противостоянии с Жасмин. Несмотря на это, считаем, что сейчас оптимальным вариантом будет ставка на количество геймов или сетов. Свентек в последнее время играет чересчур нервно.

1.92 Тотал геймов больше 19,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.92 на матч Паолини — Свентек позволит вывести на карту выигрыш 920₽, общая выплата — 1920₽

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 19,5 за 1.92.