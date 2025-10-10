Полька Ига Свентек сыграет против итальянки Жасмин Паолини в четвертьфинале турнира WTA 1000 в Ухане (Китай). Матч пройдет 10 октября, начало — в 14:00 мск.
Паолини
Жасмин пятый раз в сезоне вышла в четвертьфинал турнира WTA 1000.
На прошлой неделе итальянка добралась до этой стадии на «тысячнике» в Пекине. В Ухане Паолини провела пока лишь два неполных матчах.
В первом она одержала волевую победу над китаянкой Юэ Юань — 3:6, 6:4, 6:3.
Соперницей Паолини в 1/8 финала была Клара Таусон, которая не смогла завершить матч из-за травмы. Датчанка снялась при счете 3:6, 6:3, 3:1 в пользу итальянки.
В этом году Жасмин выиграла 24 из 34 матчей на харде.
Свентек
Ига на этой неделе пока не проиграла ни одного сета.
В первом матче польская теннисистка разгромила чешку Мари Боузкову — 6:1, 6:1.
В 1/8 финала Свентек пришлось немного понервничать в матче против швейцарки Белинды Бенчич — 7:6, 6:4.
На прошлой неделе Свентек проиграла Эмме Наварро (4:6, 6:4, 0:6) в четвертом раунде «тысячника» в Пекине.
В этом году Ига выиграла 61 матч из 75. Ее баланс на харде в 2025-м — 40 побед и девять поражений.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Паолини в этом матче можно поставить за 4.75, победу Свентек букмекеры предлагают за 1.18.
Прогноз: Ига еще ни разу не проигрывала итальянке, на данный момент она ведет 6-0 в противостоянии с Жасмин. Несмотря на это, считаем, что сейчас оптимальным вариантом будет ставка на количество геймов или сетов. Свентек в последнее время играет чересчур нервно.
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 19,5 за 1.92.