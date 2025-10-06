Россиянка Екатерина Александрова сыграет против представительницы Канады Виктории Мбоко в первом круге турнира WTA 1000 в Ухане (Китай). Матч пройдет 6 октября, начало — в 16:00 мск.
Александрова
Екатерина приехала в Ухань в статусе 11-й ракетки мира.
Российская теннисистка максимально приблизилась к дебюту в топ-10 после успешного выступления в Сеуле. На «пятисотнике» в столице Южной Кореи Александрова дошла до финала.
В решающем матче она проиграла польке Иге Свентек со счетом 6:1, 6:7, 5:7.
Кроме того, в конце лета Александрова дошла до финала в Монтеррее и выиграла три матча на US Open.
В конце сентября Екатерина проиграла чешке Барборе Крейчиковой во втором круге «тысячника» в Пекине. Этот матч состоялся через пять дней после финала в Сеуле.
Мбоко
Виктория в начале августа выиграла домашний «тысячник» в Монреале, благодаря чему взлетела в рейтинге на 23-ю строчку.
На турнире в крупнейшем городе Квебека среди тех, кого обыграла Мбоко, оказались Кори Гауфф, Елена Рыбакина и Наоми Осака.
Правда, с тех пор 19-летняя теннисистка провела пока лишь два матча.
В конце августа Мбоко проиграла чешке Барборе Крейчиковой в первом круге US Open, а потом уступила россиянке Анастасии Потаповой на «тысячнике» в Пекине.
В этом году Мбоко выиграла на харде 36 матчей из 41. Правда, в начале сезона она выступала исключительно на уровне ITF (выиграла пять турниров).
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Александрову в этом матче можно поставить за 1.46, победу Мбоко букмекеры предлагают за 2.76.
Прогноз: к сожалению, Екатерине сразу досталась сложная соперница. На этот раз у нее просто не будет времени на раскачу. Скорее всего, россиянка проиграет талантливой Мбоко.
Рекомендуемая ставка: победа Мбоко в двух сетах за 4.15.