Американец Бен Шелтон сыграет против бельгийца Давида Гоффена во втором круге «Мастерса» в Шанхае (Китай). Матч пройдет 3 октября, начало — в 07:30 мск.
Шелтон
Бен проведет первый матч после травмы плеча, которую он получил в матче третьего круга US Open против Адриана Маннарино.
Именно по этой причине американец пропустил недавние турниры в Пекине и Японии.
Шелтон уверяет, что повреждение больше не беспокоит его: «Я бы не приехал на турнир, если бы не считал, что готов».
Но здесь также важно учитывать, что Бен наверняка не поехал бы в Шанхай, зная, что у него нет шансов попасть на Итоговый турнир.
Шелтон не скрывает, что очень хочет попасть в число участников ATP Finals. Вполне вероятно, что он не успел как следует восстановиться, но готов рисковать ради попадания в список восьми лучших теннисистов сезона.
Гоффен
Давид в первом раунде одержал волевую победу над французом Александром Мюллером — 6:7, 6:1, 6:1.
На прошлой неделе бельгиец проиграл французу Артуру Риндеркнешу в первом круге «пятисотника» в Пекине.
В Ханчжоу Гоффен тоже не прошел первый раунд, уступив австралийцу Александру Вукичу.
После апрельского турнира в Мюнхене, на котором он дошел до четвертьфинала, Гоффен выиграл лишь три матча на уровне основного тура.
Также стоит обратить на его баланс в этом сезоне — 13 побед и 23 поражения.
В прошлом году Гоффен дошел в Шанхае до четвертьфинала, обыграв Лоренцо Музетти и Сашу Зверева.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Шелтона в этом матче можно поставить за 1.33, победу Гоффена букмекеры предлагают за 3.32.
Прогноз: несмотря на заявления Бена о том, что он в полном порядке, считаем, что оптимальным вариантом будет ставка на количество геймов или сетов. Только после матча с Гоффеном можно будет говорить о том, успел ли американец восстановиться после неприятной травмы.
Кроме того, есть еще один нюанс: в начале сезона Шелтон проиграл бельгийцу в Акапулько со счетом 6:7, 3:6.
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.95.