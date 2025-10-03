прогноз на матч турнира в Шанхае, ставка за 1.95

Американец Бен Шелтон сыграет против бельгийца Давида Гоффена во втором круге «Мастерса» в Шанхае (Китай). Матч пройдет 3 октября, начало — в 07:30 мск.

Шелтон

Бен проведет первый матч после травмы плеча, которую он получил в матче третьего круга US Open против Адриана Маннарино.

Именно по этой причине американец пропустил недавние турниры в Пекине и Японии.

Шелтон уверяет, что повреждение больше не беспокоит его: «Я бы не приехал на турнир, если бы не считал, что готов».

Но здесь также важно учитывать, что Бен наверняка не поехал бы в Шанхай, зная, что у него нет шансов попасть на Итоговый турнир.

Прогнозы на теннис

Шелтон не скрывает, что очень хочет попасть в число участников ATP Finals. Вполне вероятно, что он не успел как следует восстановиться, но готов рисковать ради попадания в список восьми лучших теннисистов сезона.

Гоффен

Давид в первом раунде одержал волевую победу над французом Александром Мюллером — 6:7, 6:1, 6:1.

На прошлой неделе бельгиец проиграл французу Артуру Риндеркнешу в первом круге «пятисотника» в Пекине.

В Ханчжоу Гоффен тоже не прошел первый раунд, уступив австралийцу Александру Вукичу.

После апрельского турнира в Мюнхене, на котором он дошел до четвертьфинала, Гоффен выиграл лишь три матча на уровне основного тура.

Также стоит обратить на его баланс в этом сезоне — 13 побед и 23 поражения.

В прошлом году Гоффен дошел в Шанхае до четвертьфинала, обыграв Лоренцо Музетти и Сашу Зверева.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Шелтона в этом матче можно поставить за 1.33, победу Гоффена букмекеры предлагают за 3.32.

Прогноз: несмотря на заявления Бена о том, что он в полном порядке, считаем, что оптимальным вариантом будет ставка на количество геймов или сетов. Только после матча с Гоффеном можно будет говорить о том, успел ли американец восстановиться после неприятной травмы.

Кроме того, есть еще один нюанс: в начале сезона Шелтон проиграл бельгийцу в Акапулько со счетом 6:7, 3:6.

1.95 Тотал геймов больше 22,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.95 на матч Шелтон — Гоффен позволит вывести на карту выигрыш 950₽, общая выплата — 1950₽

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.95.