Сможет ли Де Минор пройти второй круг в Пекине?

прогноз на матч турнира в Пекине, ставка за 1.93

Австралиец Алекс Де Минор сыграет против француза Артура Риндеркнеша во втором круге турнира ATP 500 в Пекине (Китай). Матч пройдет 27 сентября, начало — в 07:30 мск.

Де Минор

Алекс в первом раунде, как и ожидалось, спокойно обыграл китайца Бу Юньчаокэтэ — 6:4, 6:0.

Австралиец провел в этом году уже 63 матча, и на этом отрезке у него 46 побед и 17 поражений.

По итогам Открытого чемпионата США, на котором он дошел до четвертьфинала, Де Минор снова закрепился в топ-10.

Эту неделю он проводит в статусе восьмой ракетки мира.

Текущая победная серия Де Минора составляет четыре матча.

Ранее в сентябре он выиграл один матч на Кубке Дэвиса и одержал победы над Сашей Зверевым и Якубом Меншиком в рамках Кубка Лейвера.

Риндеркнеш

Артур тем временем не смог пройти квалификацию, но в итоге попал в основную сетку как лаки-лузер.

Ну и тут получилась очень интересная ситуация.

В решающем отборочном матче Риндеркнеш проиграл Давиду Гоффену, который стал его соперником и по первому кругу.

Со второй попытки он все-таки обыграл бельгийского теннисиста — 6:4, 3:6, 6:4.

Риндеркнеш хорошо провел летний отрезок сезона, по итогам которого вернулся в топ-60.

Главным достижением стал выход в 1/8 финала Открытого чемпионата США. На мэйджоре в Нью-Йорке он обыграл Роберто Карбальеса-Баэну, Алехандро Давидовича-Фокину и Бенжамена Бонзи, после чего уступил Карлосу Алькарасу.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Де Минора в этом матче можно поставить за 1.17, победу Риндеркнеша букмекеры предлагают за 6.35.

Прогноз: как правило, австралиец спокойно обыгрывает соперников, которые находятся за пределами топ-20. Вряд ли предстоящий матч станет исключением.

Рекомендуемая ставка: победа Де Минора + тотал геймов больше 19,5 за 1.93.