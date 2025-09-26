прогноз на матч WTA в Пекине, ставка за 1.95

Россиянка Вероника Кудерметова сыграет против венгерки Анны Бондарь во втором круге турнира в Пекине. Матч пройдёт 26 сентября, начало — в 08:00 мск.

Кудерметова

Вероника Кудерметова не может выиграть на протяжении трёх матчей подряд. К примеру, в мексиканской Гвадалахаре россиянка проиграла в первом же матче, уступив Виктории Хименес-Касинцевой из Андорры (4:6, 2:6).

Ранее российская теннисистка потерпела фиаско в трех сетах на Открытом чемпионате США, проиграв индонезийке Джанис Тьен (4:6, 6:4, 4:6).

В черную полосу также входит матч на рейтинговом турнире в Цинциннати. Вероника Кудерметова потерпела неудачу в игре с итальянкой Ясмин Паолини (3:6, 7:6, 3:6).

Прогнозы на теннис

Вероника Кудерметова занимает 30 место в женской теннисной ассоциации.

Бондарь

В первом круге пекинского тысячника Анна Бондарь выиграла у канадки Бьянки Андрееску (6:4, 7:6). На корте девушки провели 2 часа 1 минуту.

Анна Бондарь шесть раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из восьми.

В квалификации пекинского «тысячника» Бондарь обыграла француженку Диан Парри (6:0, 6:4) и китаянку Четинг Чжу (7:6, 6:2).

В мировом рейтинге Анна Бондарь занимает 96 место.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На Кудерметову в этом матче можно поставить за 1.42, победу Бондарь букмекеры предлагают за 2.87.

Прогноз: Вероника Кудерметова не может найти свою игру на протяжении трех матчей. Анна Бондарь в свою очередь на пекинсих кортах одержала три победы с одинаковым счетом — 2:0. Венгерка может воспользоваться рассеяностью соперницы и шагнуть в третий круг. То что Бондарь даст бой российской теннисистке — нет сомнений.

1.95 Ф2 (+3.5) Ставка на матч #1 Поставить →

Рекомендуемая ставка: Ф2 (+3.5) с коэффициентом 1.95.