Корда тоже проиграет 271-й ракетке мира?

прогноз на матч турнира в Токио, ставка за 1.88

Американец Себастьян Корда сыграет против японца Сэ Симабукуро во втором круге турнира ATP 500 в Токио (Япония). Матч пройдет 26 сентября, начало — в 06:30 мск.

Симабукуро

Сэ впервые в карьере прошел раунд на токийском «пятисотнике».

В стартовом матче японский теннисист одержал победу над 22-й ракеткой мира Томашем Махачем — 6:3, 7:6.

С учетом квалификации Симабукуро провел на этом турнире уже три матча.

В отборе 28-летний теннисист обыграл аргентинцев Мариано Навоне и Хуана-Мануэля Серундоло, при этом не отдав им ни сета.

Симабукуро начал эту неделю в статусе 271-й ракетки мира. При этом он пока не поднимался в рейтинге выше 135-й строчки.

Прогнозы на теннис

В текущем сезоне Сэ провел 38 матчей: сейчас у него 20 побед и 18 поражений.

В Токио он впервые в этом году выиграл матч на уровне основного тура.

Корда

У Себастьяна в первом раунде был тяжелейший матч против Маркоса Гирона.

Корда с трудом дожал соотечественника на тай-брейке третьего сета — 4:6, 6:3, 7:6.

На прошлой неделе Корда не смог пройти второй круг на турнире в китайском Ханчжоу, проиграв Ибину У.

Корда вернулся в тур в середине августа после очередной травмы, из-за которой ему пришлось пропустить два с половиной месяца.

На турнире в Уинстон-Сейлеме американец выиграл три матча, после чего не смог выйти на встречу с Мартоном Фучовичем из-за плохого самочувствия.

Кроме того, на US Open Корда не смог завершить матч первого круга против Кэмерона Норри.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Симабукуро в этом матче можно поставить за 3.38, победу Корды букмекеры предлагают за 1.32.

Прогноз: сложно сказать, успеет ли Себастьян как следует восстановиться после довольно изнурительного матча с Гироном. В его случае это действительно важно. Есть подозрение, что у Симабукуро снова будет шанс порадовать местную публику.

1.88 Симабукуро возьмет хотя бы один сет Ставка на матч #1 Поставить →

Рекомендуемая ставка: Симабукуро возьмет хотя бы один сет за 1.88.