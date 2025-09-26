Американец Тейлор Фриц сыграет против португальца Нуну Боржеша во втором круге турнира ATP 500 в Токио (Япония). Матч пройдет 26 сентября, начало — в 10:00 мск.
Боржеш
Нуну в первом раунде одержал волевую победу над японцем Есукэ Ватануки — 2:6, 6:4, 6:1.
Ранее в сентябре португальский теннисист проиграл перуанцам Гонсало Буэно и Игнасио Бусе в рамках Кубка Дэвиса.
После Уимблдона, на котором он уступил в третьем круге Карену Хачанову, Боржеш до сих пор выиграл лишь три матча.
В конце июля Боржеш прошел раунд на «Мастерсе» в Торонто, а в августе выиграл один матч на US Open.
Вторую половину сезона Нуну проводит значительно хуже, чем первую.
Фриц
У Тейлора в первом круге был тяжелейший матч против канадца Габриэла Диалло.
Вопреки ожиданиям, американскому теннисисту в этой игре понадобился даже решающий тай-брейк — 4:6, 6:3, 7:6.
На этот раз Фриц сыграл далеко не так убедительно, как на прошлой неделе в двух матчах Кубка Лейвера.
В первом он обыграл Карлоса Алькараса, а во втором — Сашу Зверева.
При этом в обоих случаях Фриц не отдал ни одного сета.
Также стоит обратить внимание, что в этом году Фриц выиграл 29 из 39 матчей на харде.
Кроме того, после «пятисотника» в Лондоне он обязательно выигрывал не менее двух на уровне турниров ATP.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Боржеша в этом матче можно поставить за 5.05, победу Фрица букмекеры предлагают за 1.17.
Прогноз: в прошлом году Тейлор обыграл Нуну на харде в Делрей-Бич — 7:5, 6:4. Рискнем предположить, что в предстоящем матче американец и португалец тоже проведут больше 20 геймов.
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 2.20.