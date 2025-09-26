прогноз на матч турнира в Токио, ставка за 2.20

Американец Тейлор Фриц сыграет против португальца Нуну Боржеша во втором круге турнира ATP 500 в Токио (Япония). Матч пройдет 26 сентября, начало — в 10:00 мск.

Боржеш

Нуну в первом раунде одержал волевую победу над японцем Есукэ Ватануки — 2:6, 6:4, 6:1.

Ранее в сентябре португальский теннисист проиграл перуанцам Гонсало Буэно и Игнасио Бусе в рамках Кубка Дэвиса.

После Уимблдона, на котором он уступил в третьем круге Карену Хачанову, Боржеш до сих пор выиграл лишь три матча.

Прогнозы на теннис

В конце июля Боржеш прошел раунд на «Мастерсе» в Торонто, а в августе выиграл один матч на US Open.

Вторую половину сезона Нуну проводит значительно хуже, чем первую.

Фриц

У Тейлора в первом круге был тяжелейший матч против канадца Габриэла Диалло.

Вопреки ожиданиям, американскому теннисисту в этой игре понадобился даже решающий тай-брейк — 4:6, 6:3, 7:6.

На этот раз Фриц сыграл далеко не так убедительно, как на прошлой неделе в двух матчах Кубка Лейвера.

В первом он обыграл Карлоса Алькараса, а во втором — Сашу Зверева.

При этом в обоих случаях Фриц не отдал ни одного сета.

Также стоит обратить внимание, что в этом году Фриц выиграл 29 из 39 матчей на харде.

Кроме того, после «пятисотника» в Лондоне он обязательно выигрывал не менее двух на уровне турниров ATP.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Боржеша в этом матче можно поставить за 5.05, победу Фрица букмекеры предлагают за 1.17.

Прогноз: в прошлом году Тейлор обыграл Нуну на харде в Делрей-Бич — 7:5, 6:4. Рискнем предположить, что в предстоящем матче американец и португалец тоже проведут больше 20 геймов.

2.20 Тотал геймов больше 22,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 2.20.