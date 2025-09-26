прогноз на матч турнира в Пекине, ставка за 2.17

Бельгиец Давид Гоффен сыграет против аргентинца Томаса Этчеверри в первом круге турнира ATP 500 в Пекине (Китай). Матч пройдет 26 сентября, начало — в 05:00 мск.

Гоффен

Давид пробился в основную сетку пекинского «пятисотника» через квалификацию.

В отборе бельгийский теннисист одержал победу над китайцем И Чжоу и обыграл француза Артура Риндеркнеша.

Гоффен выиграл два матча подряд впервые с апреля, когда он дошел до четвертьфинала на грунтовом турнире в Мюнхене.

Стоит обратить внимание на общий баланс Гоффена в этом году: сейчас у него 12 побед и 22 поражения.

Кроме того, Давид выиграл лишь два из 11-ти предыдущих матчей на уровне основной сетки ATP.

Этчеверри

Томас тем временем попал сразу в основную сетку.

Аргентинский теннисист приехал в столицу Китая в статусе 55-й ракетки турнира.

На прошлой неделе Этчеверри дошел до четвертьфинала на турнире в Ханчжоу: здесь он обыграл Дамира Джумхура и Ринки Хиджикату, после чего не смог завершить матч против Корантена Муте.

Кроме того, Этчеверри прошел два раунда на «Мастерсе» в Торонто и выиграл по одному матчу в Цинциннати и на US Open.

У Томаса на данный момент тоже отрицательный баланс. В этом сезоне он одержал 25 побед и потерпел 29 поражений.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Гоффена в этом матче можно поставить за 2.56, победу Этчеверри букмекеры предлагают за 1.51.

Прогноз: не самый простой матч, особенно с учетом того, что бельгиец периодически демонстрирует очень классный теннис. Правда, в последнее время это случается крайне редко. Скорее всего, Этчеверри обыграет Гоффена.

Рекомендуемая ставка: победа Этчеверри в двух сетах за 2.17.