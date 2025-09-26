прогноз на матч WTA в Пекине, ставка за 1.93

Чешка Барбора Крейчикова сыграет против россиянки Екатерины Александровой во втором круге турнира в Пекине. Матч пройдёт 26 сентября, начало — в 06:00 мск.

Крейчикова

Барбора Крейчикова в двух сетах одержала победу над российской теннисисткой Анной Блинковой, отдав сопернице четыре гейма (6:2, 6:2). Время встречи продолжалось 1 час 9 минут.

Чешская теннисистка выполнила одну подачу навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из шести.

На завершившемся недавно турнире в Сеуле Барбора Крейчикова дошла до четвертьфинала, обыграв британку Эмму Радукану из Великобритании (4:6, 7:6, 6:1) и россиянку Татьяну Прозорову (6:1, 6:2). В полуфинал чешскую теннисистку не пустила вторая ракетка мира Ига Свентек из Польши (0:6, 3:6).

Прогнозы на теннис

В рейтинге женской теннисной ассоциации Барбора Крейчикова занимает 34 место.

Александрова

Екатерина Александрова вступает в борьбу на «тысячнике» в Пекине со второго круга.

Недавно российская теннисистка выступила на турнире в Сеуле, где смогла добраться до финала. В решающей битве за титул Александрова уступила польской теннисистке, второй ракетке мира Иге Свентек (6:1, 6:7, 5:7). На корте спортсменки провели 2 часа 46 минут.

Россиянка шесть раз подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми.

В мировом рейтинге Екатерина Александрова занимает 11 место.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На Александрову в этом матче можно поставить за 1.65, победу Крейчиковой букмекеры предлагают за 2.25.

Прогноз: Екатерина Александрова сыграет в статусе фаворита, российская теннисистка вполне может сыграть на классе, чтобы пройти в третий круг. Ставим на проход Александровой в следующий раунд «тысячника» в Пекине.

1.93 Ф2 (-2.5) Ставка на матч #1 Поставить →

Рекомендуемая ставка: Ф2 (-2.5) с коэффициентом 1.93.