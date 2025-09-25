прогноз и ставка на турнир в Токио, ставка за 2.00

Чех Томаш Махач сыграет против японца Сэ Симабукуро в первом круге турнира ATP 500 в Токио (Япония). Матч пройдет 25 сентября, начало — в 06:30 мск.

Махач

Томаш проведет первый матч после Открытого чемпионата США, на котором он дошел до 1/8 финала.

На мэйджоре в Нью-Йорке чешский теннисист выиграл у Луки Нарди, Жоао Фонсеки и Юго Бланше, после чего уступил Тейлору Фрицу.

Перед этим Махач неудачно выступил на «Мастерсах» в Торонто и Цинциннати, в обоих случаях проиграв уже в стартовом матче — Райли Опелке и Адриану Маннарино соответственно.

Но в целом у Махача неплохой баланс на харде в этом году — 16 побед и восемь поражений.

Его главным достижением на этом покрытии в 2025-м остается победа на «пятисотнике» в Акапулько.

Симабукуро

Сэ тем временем пробился в основную сетку домашнего «пятисотника» через квалификацию.

В отборе японский теннисист обыграл аргентинцев Мариано Навоне и Хуана-Мануэля Серундоло, при этом не отдав им ни сета.

Симабукуро начал эту неделю в статусе 271-й ракетки мира. При этом он пока не поднимался в рейтинге выше 135-й строчки.

В текущем сезоне 28-летний теннисист провел 37 матчей. Сейчас у него 19 побед и 18 поражений.

В конце августа Симабукуро выиграл «челленджер» в китайском Чжанцзягане.

Кроме того, в июле он дошел до полуфинала на «челленджере» в канадском Виннипеге.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Махача в этом матче можно поставить за 3.24, победу Симабукуро букмекеры предлагают за 3.26.

Прогноз: есть подозрение, что в данном случае лучше не ставить на исход. Сложно сказать, в какой форме сейчас находится чешский теннисист, которого в этом году очень часто беспокоили травмы.

2.00 Тотал геймов больше 22,5

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 2.00.