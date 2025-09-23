прогноз на матч турнира в Токио, ставка за 2.28

Австралиец Александр Вукич сыграет против японца Рэя Сакамото в финальном раунде квалификации турнира ATP 500 в Токио (Япония). Матч пройдет 23 сентября, начало — в 05:00 мск.

Вукич

У Александра в первом раунде квалификации был тяжелейший матч против Александра Ковачевича — 6:4, 6:7, 6:2.

На прошлой неделе австралийский теннисист прошел один круг на турнире в китайском Ханчжоу — после победы над Давидом Гоффеном проиграл Александру Бублику.

У Вукича по-прежнему отрицательный баланс в текущем сезоне — 21 победа и 31 поражение.

Однако стоит отметить, что в последнее время он выглядит заметно пободрее, чем пару месяцев назад.

Прогнозы на теннис

Но в целом это как раз тот случай, когда после хорошего матча теннисист может запросто выдать что-то невнятное. С Вукичем подобное случается очень часто.

Сакамото

В отличие от прошлого сезона, на этот раз Рэй смог пройти первый раунд отбора на домашнем «пятисотнике».

В понедельник японский теннисист преподнес сенсацию, уверенно обыграв австралийца Адама Уолтона (6:2, 6:4).

Сакамото прервал серию из трех поражений.

После US Open, на котором он уступил во втором раунде квалификации перуанцу Игнасио Бусе, Сакамото проиграл Джастину Энгелю в рамках Кубка Дэвиса и Николозу Басилашвили в отборе турнира в Чэнду.

Рэй начал неделю в статусе 189-й ракетки мира. Это пока что его наивысшая позиция в карьере.

Лучшим результатом 19-летнего Сакамото в этом сезоне пока остается победа на «челленджере» в Кэри (США).

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Вукича в этом матче можно поставить за 1.57, победу Сакамото букмекеры предлагают за 2.30.

Прогноз: японцу пока, в основном, тяжеловато в матчах против опытных соперников, но есть подозрение, что он станет серьезным препятствием для австралийского теннисиста. Вукичу будет нелегко подтвердить статус фаворита.

2.28 Тотал сетов больше 2,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.28.