прогноз на матч турнира в Пекине, ставка за 3.14

Француз Артур Риндеркнеш сыграет против американца Нишеша Басаваредди в первом раунде квалификации турнира ATP 500 в Пекине (Китай). Матч пройдет 23 сентября, начало — 06:00 мск.

Риндеркнеш

Артур по итогам североамериканской серии турниров вернулся в топ-60.

Эту неделю французский теннисист начал в статусе 56-й ракетки мира.

Риндеркнеш действительно здорово провел летний отрезок сезона. Его главным достижением стал выход в 1/8 финала Открытого чемпионата США.

На мэйджоре в Нью-Йорке он обыграл Роберто Карбальеса-Баэну, Алехандро Давидовича-Фокину и Бенжамена Бонзи, после чего уступил Карлосу Алькарасу.

Кроме того, Риндеркнеш выиграл по два матча на Уимблдоне и на «Мастерсе» в Цинциннати, а также дошел до полуфинала в Кицбюэле.

Басаваредди

Нишеш ранее в этом месяце провел уже семь матчей.

Сначала американец дошел до четвертьфинала на «челленджере» в Гуанчжоу. Здесь он проиграл чилийцу Алехандро Табило.

На прошлой неделе Басаваредди прошел квалификацию и выиграл один матч в основной сетке турнира в Ханчжоу — после победы над Марином Чиличем проиграл Даниилу Медведеву (2:6, 3:6).

В этом году Басаваредди провел на харде уже 33 матча. Сейчас у него 22 победы и 12 поражений.

Но также важно уточнить, что на уровне основной сетки ATP в 2025-м он выиграл лишь семь матчей.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Риндеркнеша в этом матче можно поставить за 1.91, победу Басаваредди букмекеры предлагают за 1.82.

Прогноз: на самом деле здесь всё намного проще, Артур спокойно обыграет американца, если покажет свой лучший теннис.

3.14 Победа Риндеркнеша в двух сетах

Рекомендуемая ставка: победа Риндеркнеша в двух сетах за 3.14.