прогноз на матч турнира в Чэнду, ставка за 2.06

Итальянец Лоренцо Музетти сыграет против грузина Николоза Басилашвили в четвертьфинале турнира ATP 250 в Чэнду (Китай). Матч пройдет 21 сентября, начало — в 11:00 мск.

Музетти

Лоренцо третий раз подряд вышел в четвертьфинал турнира в Чэнду.

В прошлом году итальянец дошел до финала, где проиграл китайцу Цзюньчэню Шану.

На текущем турнире Музетти попал в число сеяных и стартовал сразу со второго круга.

В первом матче его соперником был хорват Дино Прижмич — 7:5, 3:6, 6:2.

Музетти выиграл пять из шести последних матчей. В начале сентября он дошел до четвертьфинала на US Open.

В этом году Музетти провел на харде 20 матчей, в которых одержал 12 побед.

Басилашвили

Николоз тем временем второй раз в сезоне прошел два раунда на турнире ATP.

До сих пор лучшим результатом грузинского теннисиста в этом году был выход в четвертьфинал турнира ATP 250 в Монпелье.

В первом круге Басилашвили одержал победу над британцем Билли Харрисом — 7:6, 6:3.

Во втором раунде его соперником был американец Маккензи Макдональд — 6:2, 7:6.

С учетом квалификации Басилашвили провел в Чэнду уже четыре матча. В отборе он выиграл у японца Рея Сакамото и австралийца Бернарда Томича.

В текущем сезоне бывшая 16-я ракетка мира провел 61 матч. Сейчас у него 35 побед и 26 поражений.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Музетти в этом матче можно поставить за 1.26, победу Басилашвили букмекеры предлагают за 3.85.

Прогноз: летом Лоренцо проиграл Николозу в первом круге Уимблдона. Это был первый матч итальянца после травмы, поэтому его поражение тогда не стало большим сюрпризом. Скорее всего, в предстоящей игре Музетти уверенно возьмет реванш у Басилашвили.

Рекомендуемая ставка: победа Музетти с форой по геймам (-4,5) за 2.06.