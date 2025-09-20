Итальянец Флавио Коболли сыграет против бразильца Жоао Фонсеки в рамках показательного турнира Кубок Лейвера. Матч пройдет 19 сентября, начало — в 05:00 мск.

Коболли

Флавио впервые пригласили на один из самых престижных показательных турниров.

Ранее в этом сезоне итальянец успел дебютировать в топ-20. В какой-то момент он занимал в рейтинге 17-ю строчку.

В этом году Коболли выиграл два турнира — сначала он стал чемпионом в Бухаресте, а потом в Гамбурге. Кроме того, Коболли дошел до четвертьфинала на Уимблдоне.

Прогнозы на теннис

На харде его лучшим результатом пока остается выход в третий круг US Open. При этом на твердом покрытии у него пока отрицательный баланс — 11 побед и 13 поражений.

Фонсека

Жоао тоже первый раз сыграет на Кубка Лейвера, одним из организаторов которого является легендарный Роджер Федерер.

Бразилец только в этом году стал регулярно играть на уровне основного тура, но при этом он уже входит в топ-50.

Главным успехом Фонсеки в текущем сезоне пока остается победа на грунтовом турнире ATP 250 в Буэнос-Айресе.

На крупных турнирах у 19-летнего латиноамериканца пока не было по-настоящему серьезного прорыва, но при этом он выиграл по два матча на Ролан Гаррос и Уимблдоне.

Ранее в 2025-м Фонсека обыгрывал таких соперников, как Андрей Рублев, Александр Бублик, Юго Эмбер и Стефанос Циципас.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Коболли в этом матче можно поставить за 2.11, победу Фонсеки букмекеры предлагают за 1.72.

Прогноз: летом итальянец и бразилец провели тяжелейший матч на траве в Галле. Коболли тогда совершил камбэк — 5:7, 7:6, 7:6. Учитывая репутацию Кубка Лейвера, вряд ли кто-то выйдет на корт без мотивации. Скорее всего, они снова устроят шоу.

1.95 Тотал геймов больше 20,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 20,5 за 1.95.