Таусон совершит камбэк в матче против Лис?

прогноз на матч турнира в Сеуле, ставка за 2.29

Датчанка Клара Таусон сыграет против немки Евы Лис во втором круге WTA 500 в Сеуле (Южная Корея). Матч пройдет 17 сентября, начало — в 08:00 мск.

Таусон

Клара попала в число сеяных и стартует сразу со второго раунда.

Свой предыдущий матч датчанка провела в конце августа, когда проиграла филиппинке Александре Эале в первом круге US Open.

Это была первая по-настоящему серьезная неудача Таусон с тех пор, как в апреле она не выиграла ни одного матча на турнирах в Штутгарте и Мадриде.

Текущий сезон пока что можно считать лучшим в карьере 22-летней теннисистки. Достаточно взглянуть на ее рейтинг — эту неделю Таусон начала в статусе 12-й ракетки мира.

Прогнозы на теннис

Клара приблизилась к дебюту в топ-10 после выхода в полуфинал «тысячника» в Монреале.

Кроме того, в начале года Таусон выиграла турнир в новозеландском Окленде и дошла до финала на «тысячнике» в Дубае.

Лис

Ева в первом круге одержала уверенную победу над американкой Эшлин Крюгер — 6:3, 6:4.

После «пятисотника» в Бад-Хомбурге немецкая теннисистка обязательно проходила хотя бы один раунд.

На этом отрезке лучшим результатом Лис пока остается выход в третий круг «тысячника» в Монреале.

Больше всего в этом году 23-летняя Лис удивила на Открытом чемпионате Австралии. На мэйджоре в Мельбурне она дошла до 1/8 финала.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Таусон в этом матче можно поставить за 1.55, победу Лис букмекеры предлагают за 2.45.

Прогноз: несмотря на очевидный прогресс в игре и результатах Лис, все равно считаем, что она не сможет удивить датчанку в предстоящем матче.

2.29 Победа Таусон в двух сетах Ставка на матч #1 Поставить →

Рекомендуемая ставка: победа Таусон в двух сетах за 2.29.