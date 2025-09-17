прогноз на матч турнира в Чэнду (Китай), ставка за 2.15

Американцы Маркос Гирон и Итан Куинн встретятся в первом круге турнира ATP 250 в Чэнду (Китай). Матч пройдет 17 сентября, начало — в 08:00 мск.

Гирон

Маркос по-прежнему находится в топ-50, но в последнее время у него вообще не было позитивных моментов.

Американский теннисист выиграл лишь один из шести последних матчей.

В конце августа Гирон прошел раунд на US Open — после победы над Мариано Навоне проиграл Бенжамену Бонзи.

Перед этим Гирон не выиграл ни одного матча в Вашингтоне, Торонто, Цинциннат и Уинстон-Сейлеме, уступив Хауме Муньяру, Адриану Маннарино, Александру Блоксу и Навоне.

Но также стоит добавить, что в начале сезона Маркос значительно лучше выступал на харде. Более того, американец выиграл два матча в Мельбурне и дошел до четвертого круга на «Мастерсе» в Индиан-Уэллс.

Куинн

Итан провел свой предыдущий матч в конце августа, когда проиграл швейцарцу Жерому Киму на старте US Open.

Интересно, что перед этим американец прошел первый круг на пяти подряд турнирах.

Лучшим результатом Куинна в этом году пока остается выход в третий круг Открытого чемпионата Франции.

Куинн проводит первый полноценный сезон на уровне основного тура. Пока что его главным достижением можно считать дебют в топ-100. Эту неделю 20-летний теннисист начал в статусе 81-й ракетки мира.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Гирона в этом матче можно поставить за 1.70, победу Куинна букмекеры предлагают за 2.15.

Прогноз: в середине февраля Маркос обыграл Итана на харде в Делрей-Бич. Учитывая недавние результаты Гирона, не удивимся, если на этот раз он проиграет соотечественнику.

Рекомендуемая ставка: победа Куинна за 2.15.