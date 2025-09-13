Фриц — Меншик. Ставка (к. 2.14) и прогноз на Кубок Дэвиса 13 сентября 2025 года

Американец Тейлор Фриц сыграет против чеха Якуба Меншика в рамках второго раунда квалификации Кубка Дэвиса. Матч пройдет 13 сентября, начало — в 02:30 мск. Ставка и прогноз на матч Фриц — Меншик, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Фриц

Тейлор в целом успешно провел летний отрезок, по итогам которого остался в топ-5.

В июне американец выиграл травяные турниры в Штутгарте и Истборне, после чего дошел до полуфинала на Уимблдоне.

В августе Фриц остановился в шаге от финала на «Мастерсе» в Торонто. Кроме того, он выиграл по два матча в Вашингтоне и Цинциннати.

На US Open ему надо было защищать прошлогодний финал, но на этот раз Фриц не смог пройти стадию 1/4 финала, проиграв Новаку Джоковичу.

Но в любом случае провальным его выступление в Нью-Йорке точно нельзя назвать.

В этом году Фриц выиграл 26 из 36-ти матчей на харде.

Меншик

Якуб тем временем стал одним из главных неудачников американского мэйджора.

Чешский теннисист сенсационно проиграл во втором круге французу Юго Бланше, который только после турнира в Нью-Йорке поднялся в рейтинге на 144-ю строчку.

В августе Меншик слабо выступил на «Мастерсе» в Торонто и не доиграл матч против итальянца Луки Нарди в третьем круге «тысячника» в Цинциннати.

При этом Меншик по-прежнему находится в топ-20. Во многом благодаря победе на «Мастерсе» в Майами (в финале обыграл Новака Джоковича) и выходу в финал «тысячника» в Мадриде.

Но летний отрезок сезона 20-летний теннисист действительно провел чересчур неубедительно.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Фрица в этом матче можно поставить за 1.34, победу Меншика букмекеры предлагают за 3.04.

Прогноз: в марте Тейлор проиграл Якубу в полуфинале «тысячника» в Майами — 6:7, 6:4, 6:7. Вполне вероятно, что в предстоящем матче они тоже проведут не менее 25 геймов, но на этот раз американец, скорее всего, обыграет чеха.

Рекомендуемая ставка: победа Фрица + тотал геймов больше 21,5 за 2.14.