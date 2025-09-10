Аранго — Линетт. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир в Гвадалахаре 10 сентября 2025 года

Полька Магда Линетт сыграет против колумбийки Эмилианы Аранго в первом круге турнира WTA 500 в Гвадалахаре (Мексика). Матч пройдет 10 сентября, начало — в 01:30 мск. Ставка и прогноз на матч Аранго — Линетт, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Аранго

У Эмилианы в этом году было несколько успешных выступлений на харде, благодаря которым она закрепилась в топ-100.

Эту неделю колумбийская теннисистка начала в статусе 86-й ракетки мира.

Лучшим результатом Аранго в текущем сезоне пока остается выход в финал «пятисотника» в мексиканском Мериде. Интересно, что в решающем матче она уступила Эмме Наварро со счетом 0:6, 0:6.

Кроме того, перед этим она выиграла турнир WTA 125 в мексиканском Канкуне.

Прогнозы на теннис

На прошлой неделе Аранго дошла до четвертьфинала на турнире WTA 125 в Гвадалахаре. Здесь она выиграла у Лукреции Стефанини и Елены Приданкиной, после чего уступила Кайле Дэй.

Линетт

Магда тем временем занимает 37-ю строчку в текущей версии рейтинга WTA.

Как и Аранго, она тоже не может похвастаться стабильностью, однако у польки тоже было несколько серьезных результатов.

В конце марта Линетт дошла до четвертьфинала на «тысячнике» в Майами. На американском турнире она обыграла Анастасию Павлюченкову, Екатерину Александрову и Кори Гауфф.

Летом Линетт дошла до полуфинала на травяном турнире в Ноттингеме и выиграла два матча в Цинциннати.

На US Open Магда проиграла в первом круге американке Маккартни Кесслер.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Аранго в этом матче можно поставить за 3.15, победу Линетт букмекеры предлагают за 1.36.

Прогноз: Эмилиане пока с большим трудом даются матчи против соперниц из топ-50. Скорее всего, предстоящая встреча не станет исключением, колумбийка снова проиграет.

Рекомендуемая ставка: победа Линетт в двух сетах за 1.92.