    Нассурдин Имавов против Кайо БорральоИмавов играючи разобрал Борральо. У Чимаева есть новый соперник Игроки сборной Италии празднуют голМатч бесконечных камбеков: Италия добыла безумную победу против Израиля Андрей КанчельскисАндрей Канчельскис: Если бы Баринов у меня не добежал, как с Иорданией, ему бы мало не показалось
  • 10:28
    • Журналист Fanatik: Джику подтвердил, что подписал контракт со «Спартаком»
  • 08:38
    • «Ноттингем Форест» уволил Нуну Эшпириту Санту
  • 07:52
    • После матча между Италией и Израилем на поле произошла потасовка
  • 12:55
    • Клуб «Химки» был признан банкротом
  • 08:35
    • «Палмейрас» летом хочет купить Барко
  • 23:51
    • Италия вырвала победу у Израиля в результативном матче квалификации ЧМ-2026
  • 23:45
    • Швейцария разгромила Словению в квалификации ЧМ-2026, Швеция проиграла Косово
    Линетт обыграет Аранго с разгромным счетом?

    Аранго — Линетт. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир в Гвадалахаре 10 сентября 2025 года

    Прогноз и ставки на Аранго — Линетт
    Прогноз и ставки на Аранго — Линетт
    Магда Линетт
    Полька Магда Линетт сыграет против колумбийки Эмилианы Аранго в первом круге турнира WTA 500 в Гвадалахаре (Мексика). Матч пройдет 10 сентября, начало — в 01:30 мск. Ставка и прогноз на матч Аранго — Линетт, коэффициенты, форма соперников и статистика.
    Теннис. Гвадалахара. Женщины 10 Сентября 2025 года

    Эмилиана Аранго

  • Колумбия
    •  Эмилиана Аранго 01:30 Магда Линетт

    Магда Линетт

  • Польша
    Аранго

    У Эмилианы в этом году было несколько успешных выступлений на харде, благодаря которым она закрепилась в топ-100.

    Эту неделю колумбийская теннисистка начала в статусе 86-й ракетки мира.

    Лучшим результатом Аранго в текущем сезоне пока остается выход в финал «пятисотника» в мексиканском Мериде. Интересно, что в решающем матче она уступила Эмме Наварро со счетом 0:6, 0:6.

    Кроме того, перед этим она выиграла турнир WTA 125 в мексиканском Канкуне.

    Прогнозы на теннис

    На прошлой неделе Аранго дошла до четвертьфинала на турнире WTA 125 в Гвадалахаре. Здесь она выиграла у Лукреции Стефанини и Елены Приданкиной, после чего уступила Кайле Дэй.

    Линетт

    Магда тем временем занимает 37-ю строчку в текущей версии рейтинга WTA.

    Как и Аранго, она тоже не может похвастаться стабильностью, однако у польки тоже было несколько серьезных результатов.

    В конце марта Линетт дошла до четвертьфинала на «тысячнике» в Майами. На американском турнире она обыграла Анастасию Павлюченкову, Екатерину Александрову и Кори Гауфф.

    Летом Линетт дошла до полуфинала на травяном турнире в Ноттингеме и выиграла два матча в Цинциннати.

    На US Open Магда проиграла в первом круге американке Маккартни Кесслер.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Аранго в этом матче можно поставить за 3.15, победу Линетт букмекеры предлагают за 1.36.

    Прогноз: Эмилиане пока с большим трудом даются матчи против соперниц из топ-50. Скорее всего, предстоящая встреча не станет исключением, колумбийка снова проиграет.

    Рекомендуемая ставка: победа Линетт в двух сетах за 1.92.

