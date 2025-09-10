ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Нуну Эшпириту Санту«Ноттингем Форест» без Нуну: решение, которое кажется лишним и слишком грустным Александер ДжикуБросил «Фенербахче» ради «Спартака». Джику перебрался в РПЛ Поль ПогбаПогба, Давид Луис и еще семь забытых звезд, которые снова сыграют в ЛЧ
  • 08:21
    • Заболотный: Морено в «Сочи» относился к футболистам как к фишкам или пешкам
  • 07:03
    • Сборная Бразилии проиграла Боливии в отборе на ЧМ-2026
  • 09:34
    • В отношении Смолова возбуждено уголовное дело
  • 23:52
    • Португалия вырвала победу у Венгрии, Роналду забил гол
  • 23:40
    • Англия разгромила Сербию, Кейн отметился голом
  • 23:34
    • Норвегия забила 11 мячей Молдове, у Холанна — пента-трик
  • 22:22
    • Минское «Динамо» всухую одолело «Спартак»
    Все новости спорта

    Видманова и Бартункова проведут больше 20 геймов?

    Видманова — Бартункова. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир в Гвадалахаре 10 сентября 2025 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на WTA
    Прогноз и ставки на Видманова — Бартункова
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Дарья Видманова
    Чешки Дарья Видманова и Никола Бартункова встретятся во втором круге турнира WTA 500 в Гвадалахаре (Мексика). Матч пройдет 10 сентября, начало — в 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч Видманова — Бартункова, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Видманова

    Дарья в первом раунде одержала уверенную победу над американкой Алисией Паркс — 6:2, 6:4.

    Интересно, что это был ее первый в карьере матч на уровне основного тура.  

    С учетом квалификации Видманова провела на текущем турнире уже три матча.

    В отборе чешская теннисистка выиграла у американки Эмины Бекташ и японки Эны Сибахары.

    Прогнозы на теннис

    Ранее в этом году 22-летняя Видманова дебютировала в топ-200 благодаря успешным выступлениям на турнирах ITF. Эту неделю она начала в статусе 161-й ракетки мира.

    Бартункова

    Никола тем временем находится за пределами топ-200.  

    Эту неделю 19-летняя теннисистка начала в статусе 228-й ракетки мира.

    При этом благодаря организаторам турнира, которые предоставили ей wild card, Бартункова попала сразу в основную сетку.

    В первом круге Бартункова спокойно обыграла итальянку Николь Фоссу Уэрго — 6:4, 6:2.

    200EURИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    Ранее в этом сезоне Никола выиграла четыре турнира ITF. До этой недели она тоже ни разу не играла на уровне основного тура.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Видманову в этом матче можно поставить за 1.48, победу Бартунковой букмекеры предлагают за 2.65.

    Прогноз: здесь вряд ли есть смысл рассматривать варианты ставок с учетом исхода. Но вполне вероятно, что матч между двумя упертыми чешками получится напряженным.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 21,0 за 1.92.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.60
  • Прогноз на матч Зенит Пенза — Волгарь
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  6.09
  • Экспресс дня 10 сентября
  • Сегодня в 17:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Насаф — Бухара
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Да Силва — Сьерра
  • Теннис
  • Сегодня в 19:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч ЦСКА — Адмирал
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Ак Барс — Автомобилист
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Флуминенсе — Байя
  • Футбол
  • Завтра в 01:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Марино — Мария
  • Теннис
  • Завтра в 02:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Коринтианс — Атлетико Паранаэнсе
  • Футбол
  • Завтра в 03:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Видманова — Бартункова: прогноз и ставка за 1.92, статистика, коэффициенты матча 10.09.202523:00. Видманова и Бартункова проведут больше 20 геймов?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры