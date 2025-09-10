Видманова — Бартункова. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир в Гвадалахаре 10 сентября 2025 года

Чешки Дарья Видманова и Никола Бартункова встретятся во втором круге турнира WTA 500 в Гвадалахаре (Мексика). Матч пройдет 10 сентября, начало — в 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч Видманова — Бартункова, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Видманова

Дарья в первом раунде одержала уверенную победу над американкой Алисией Паркс — 6:2, 6:4.

Интересно, что это был ее первый в карьере матч на уровне основного тура.

С учетом квалификации Видманова провела на текущем турнире уже три матча.

В отборе чешская теннисистка выиграла у американки Эмины Бекташ и японки Эны Сибахары.

Прогнозы на теннис

Ранее в этом году 22-летняя Видманова дебютировала в топ-200 благодаря успешным выступлениям на турнирах ITF. Эту неделю она начала в статусе 161-й ракетки мира.

Бартункова

Никола тем временем находится за пределами топ-200.

Эту неделю 19-летняя теннисистка начала в статусе 228-й ракетки мира.

При этом благодаря организаторам турнира, которые предоставили ей wild card, Бартункова попала сразу в основную сетку.

В первом круге Бартункова спокойно обыграла итальянку Николь Фоссу Уэрго — 6:4, 6:2.

Ранее в этом сезоне Никола выиграла четыре турнира ITF. До этой недели она тоже ни разу не играла на уровне основного тура.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Видманову в этом матче можно поставить за 1.48, победу Бартунковой букмекеры предлагают за 2.65.

Прогноз: здесь вряд ли есть смысл рассматривать варианты ставок с учетом исхода. Но вполне вероятно, что матч между двумя упертыми чешками получится напряженным.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 21,0 за 1.92.