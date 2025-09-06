Соболенко — Анисимова. Ставка (к. 2.19) и прогноз на финал US Open 6 сентября 2025 года

1-й тайм Италия — ЭстонияОнлайн
    Прогноз и ставки на Соболенко — Анисимова
    Арина Соболенко
    Белоруска Арина Соболенко сыграет против американки Аманды Анисимовой в финале US Open. Матч пройдет 6 сентября в Нью-Йорке, начало — в 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч Соболенко — Анисимова, коэффициенты, форма соперников и статистика.
    Теннис. US Open. Женщины 06 Сентября 2025 года

    Арина Соболенко

  • Белоруссия
    •  Арина Соболенко 23:00 Аманда Анисимова

    Аманда Анисимова

  • США
    Соболенко

    Арина третий год подряд вышла в финал американского мэйджора.

    Соболенко — действующая чемпионка US Open. В 2023-м она проиграла в решающем матче Кори Гауфф.

    В полуфинале текущего турнира первая ракетка мира одержала волевую победу над Джессикой Пегулой — 4:6, 6:3, 6:4.

    В четвертьфинале белоруске не пришлось играть в 1/4 финала. Маркета Вондроушова, с которой она должна была встретиться на этой стадии, не смогла выйти на матч из-за травмы.

    В остальных матчах Соболенко не проиграла ни одного сета.

    В первом круге она выиграла у швейцарки Ребеки Масаровой (7:5, 6:1), а во втором — у россиянки Полины Кудерметовой (7:6, 6:2).

    В третьем раунде Соболенко одержала победу над финалисткой US Open-2021 Лейлой Фернандес — 6:3, 7:6.

    Еще в одном матче Арина спокойно обыграла испанку Кристину Букшу — 6:1, 6:4.

    Анисимова

    Аманда дошла до финала на втором турнире «Большого шлема» подряд.

    В начале июля американка проиграла Иге Свентек со счетом 0:6, 0:6 в финале Уимблдона. 

    Аманда Анисимова
    В Нью-Йорке Анисимовой тоже пришлось играть против польки. На этот раз их пути пересеклись в четвертьфинале — и Аманда взяла реванш за сокрушительное поражение на британском мэйджоре.

    Более того, ей хватило двух сетов для победы над Игой — 6:4, 6:3.

    В полуфинале Анисимова выиграла у японки Наоми Осаки — 6:7, 7:6, 6:3.

    • В первом круге текущего турнира Аманда выиграла у Кимберли Биррелл (6:3, 6:2), а во втором остановила еще одну представительницу Австралии — Майю Джойнт (7:6, 6:2).

    В третьем раунде она отдала одну партию румынке Жаклин Кристиан — 6:4, 4:6, 6:2.

    Еще одной соперницей Анисимовой стала бразильянка Беатрис Хаддад-Майами — 6:0, 6:3.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Соболенко в этом матче можно поставить за 1.46, победу Анисимовой букмекеры предлагают за 2.80.

    Прогноз: возможно, многие сейчас сильно удивятся, когда узнают, что Арина проиграл шесть из девяти матчей против Аманды.

    Ранее в этом сезоне Соболенко сначала с трудом обыграла Анисимову на Ролан Гаррос, а потом уступила американке в полуфинале Уимблдоне.

    Несмотря на то, что Аманда ведет в личных встречах с Ариной, все равно есть большие сомнения, что она обыграет белоруску в предстоящем матче.

    Соболенко в этом году уже проиграла финалы на Australian Open и на Ролан Гаррос, но с третьей попытки она, скорее всего, возьмет титул.

    Рекомендуемая ставка: победа Соболенко + тотал геймов больше 19,5 за 2.19.

