Соболенко — Анисимова. Ставка (к. 2.19) и прогноз на финал US Open 6 сентября 2025 года

Белоруска Арина Соболенко сыграет против американки Аманды Анисимовой в финале US Open. Матч пройдет 6 сентября в Нью-Йорке, начало — в 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч Соболенко — Анисимова, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Соболенко

Арина третий год подряд вышла в финал американского мэйджора.

Соболенко — действующая чемпионка US Open. В 2023-м она проиграла в решающем матче Кори Гауфф.

В полуфинале текущего турнира первая ракетка мира одержала волевую победу над Джессикой Пегулой — 4:6, 6:3, 6:4.

В четвертьфинале белоруске не пришлось играть в 1/4 финала. Маркета Вондроушова, с которой она должна была встретиться на этой стадии, не смогла выйти на матч из-за травмы.

В остальных матчах Соболенко не проиграла ни одного сета.

В первом круге она выиграла у швейцарки Ребеки Масаровой (7:5, 6:1), а во втором — у россиянки Полины Кудерметовой (7:6, 6:2).

В третьем раунде Соболенко одержала победу над финалисткой US Open-2021 Лейлой Фернандес — 6:3, 7:6.

Еще в одном матче Арина спокойно обыграла испанку Кристину Букшу — 6:1, 6:4.

Анисимова

Аманда дошла до финала на втором турнире «Большого шлема» подряд.

В начале июля американка проиграла Иге Свентек со счетом 0:6, 0:6 в финале Уимблдона.

Аманда Анисимова globallookpress.com

В Нью-Йорке Анисимовой тоже пришлось играть против польки. На этот раз их пути пересеклись в четвертьфинале — и Аманда взяла реванш за сокрушительное поражение на британском мэйджоре.

Более того, ей хватило двух сетов для победы над Игой — 6:4, 6:3.

В полуфинале Анисимова выиграла у японки Наоми Осаки — 6:7, 7:6, 6:3.

В первом круге текущего турнира Аманда выиграла у Кимберли Биррелл (6:3, 6:2), а во втором остановила еще одну представительницу Австралии — Майю Джойнт (7:6, 6:2).

В третьем раунде она отдала одну партию румынке Жаклин Кристиан — 6:4, 4:6, 6:2.

Еще одной соперницей Анисимовой стала бразильянка Беатрис Хаддад-Майами — 6:0, 6:3.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Соболенко в этом матче можно поставить за 1.46, победу Анисимовой букмекеры предлагают за 2.80.

Прогноз: возможно, многие сейчас сильно удивятся, когда узнают, что Арина проиграл шесть из девяти матчей против Аманды.

Ранее в этом сезоне Соболенко сначала с трудом обыграла Анисимову на Ролан Гаррос, а потом уступила американке в полуфинале Уимблдоне.

Несмотря на то, что Аманда ведет в личных встречах с Ариной, все равно есть большие сомнения, что она обыграет белоруску в предстоящем матче.

Соболенко в этом году уже проиграла финалы на Australian Open и на Ролан Гаррос, но с третьей попытки она, скорее всего, возьмет титул.

Рекомендуемая ставка: победа Соболенко + тотал геймов больше 19,5 за 2.19.