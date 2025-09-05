ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Ламин ЯмальКлючевая позиция эпохи: почему левоногие вингеры стали самыми ценными в футболе Владислав ПрусовВладислав Прусов: Сборная Италии — последний шанс Гаттузо проявить себя Рафинья Бразилия — Чили 3:0. Онлайн, прямая трансляция
  • 08:27
    • Анисимова вышла в финал US Open 2025, победив Осаку
  • 07:09
    • Соболенко вышла в финал Открытого чемпионата США
  • 07:22
    • Бразилия разгромила Чили в отборе на ЧМ-2026, Луис Энрике сделал голевую передачу
  • 23:48
    • Германия потерпела гостевое поражение от Словакии, Северная Ирландия одолела Люксембург
  • 23:44
    • Польша спаслась от поражения в гостевом матче против Нидерландов
  • 23:39
    • Испания и Бельгия одержали разгромные победы в гостях
  • 22:01
    • Сборная России сыграла вничью с Иорданией в товарищеском матче
    Сможет ли Козырева выйти в финал в Гвадалахаре?

    Козырева — Удварди. Ставка (к. 1.88) и прогноз на турнир в Гвадалахаре 5 сентября 2025 года

    Прогноз и ставки на Козырева — Удварди
    Мария Козырева
    Россиянка Мария Козырева сыграет против венгерки Панны Удварди в полуфинале турнира WTA 125 в Гвадалахаре (Мексика). Матч пройдет 5 сентября, начало — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч Козырева — Удварди, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Козырева

    Мария начала неделю в статусе всего лишь 544-й ракетки мира. При этом ранее она не поднималась в рейтинге выше 342-й строчки.

    На текущем турнире российская теннисистка до сих пор не отдала ни одного сета.

    При этом в основную сетку она попала через квалификацию. В единственном отборочном матче Козырева разгромила мексиканку Наталью Соузу-Салазар со счетом 6:0, 6:0.

    В первом круге 26-летняя теннисистка выиграла у представительницы Финляндии Анастасии Куликовой (7:6, 6:1), а во втором — у бывшей 18-й ракетки мира Мартины Тревизан (6:3, 6:3).

    В четвертьфинале Козырева одержала победу над американкой Аланой Смит — 7:6, 6:4.

    Удварди

    Панна начала турнир с победы над мексиканкой Джессикой Инохосой-Гомес — 6:3, 6:2.

    Во втором круге ее соперницей была чешка Никола Бартункова — 7:6, 6:2.

    В четвертьфинале Удварди одержала победу над 89-й ракеткой мира британкой Франческой Джонс — 6:4, 4:6, 6:3.

    Удварди занимает 134-е место в рейтинге WTA. В текущем сезоне она провела 60 матчей, в которых одержала 38 побед.  

    Лучшим результатом Удварди в этом году пока остается выход в четвертьфинал грунтового турнира WTA 250 в Яссах (Румыния).

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Козыреву в этом матче можно поставить за 3.64, победу Удварди букмекеры предлагают за 1.25.

    Прогноз: скорее всего, россиянка снова как минимум навяжет борьбу опытной сопернице. В данном случае оптимальным вариантом будет ставка без учета исхода.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 20,0 за 1.88.

