Козырева — Удварди. Ставка (к. 1.88) и прогноз на турнир в Гвадалахаре 5 сентября 2025 года

Россиянка Мария Козырева сыграет против венгерки Панны Удварди в полуфинале турнира WTA 125 в Гвадалахаре (Мексика). Матч пройдет 5 сентября, начало — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч Козырева — Удварди, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Козырева

Мария начала неделю в статусе всего лишь 544-й ракетки мира. При этом ранее она не поднималась в рейтинге выше 342-й строчки.

На текущем турнире российская теннисистка до сих пор не отдала ни одного сета.

При этом в основную сетку она попала через квалификацию. В единственном отборочном матче Козырева разгромила мексиканку Наталью Соузу-Салазар со счетом 6:0, 6:0.

В первом круге 26-летняя теннисистка выиграла у представительницы Финляндии Анастасии Куликовой (7:6, 6:1), а во втором — у бывшей 18-й ракетки мира Мартины Тревизан (6:3, 6:3).

Прогнозы на теннис

В четвертьфинале Козырева одержала победу над американкой Аланой Смит — 7:6, 6:4.

Удварди

Панна начала турнир с победы над мексиканкой Джессикой Инохосой-Гомес — 6:3, 6:2.

Во втором круге ее соперницей была чешка Никола Бартункова — 7:6, 6:2.

В четвертьфинале Удварди одержала победу над 89-й ракеткой мира британкой Франческой Джонс — 6:4, 4:6, 6:3.

Удварди занимает 134-е место в рейтинге WTA. В текущем сезоне она провела 60 матчей, в которых одержала 38 побед.

Лучшим результатом Удварди в этом году пока остается выход в четвертьфинал грунтового турнира WTA 250 в Яссах (Румыния).

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Козыреву в этом матче можно поставить за 3.64, победу Удварди букмекеры предлагают за 1.25.

Прогноз: скорее всего, россиянка снова как минимум навяжет борьбу опытной сопернице. В данном случае оптимальным вариантом будет ставка без учета исхода.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 20,0 за 1.88.