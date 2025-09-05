Козырева — Удварди. Ставка (к. 1.88) и прогноз на турнир в Гвадалахаре 5 сентября 2025 года

Козырева
Мария начала неделю в статусе всего лишь 544-й ракетки мира. При этом ранее она не поднималась в рейтинге выше 342-й строчки.
На текущем турнире российская теннисистка до сих пор не отдала ни одного сета.
При этом в основную сетку она попала через квалификацию. В единственном отборочном матче Козырева разгромила мексиканку Наталью Соузу-Салазар со счетом 6:0, 6:0.
В первом круге 26-летняя теннисистка выиграла у представительницы Финляндии Анастасии Куликовой (7:6, 6:1), а во втором — у бывшей 18-й ракетки мира Мартины Тревизан (6:3, 6:3).
В четвертьфинале Козырева одержала победу над американкой Аланой Смит — 7:6, 6:4.
Удварди
Панна начала турнир с победы над мексиканкой Джессикой Инохосой-Гомес — 6:3, 6:2.
Во втором круге ее соперницей была чешка Никола Бартункова — 7:6, 6:2.
В четвертьфинале Удварди одержала победу над 89-й ракеткой мира британкой Франческой Джонс — 6:4, 4:6, 6:3.
Удварди занимает 134-е место в рейтинге WTA. В текущем сезоне она провела 60 матчей, в которых одержала 38 побед.
Лучшим результатом Удварди в этом году пока остается выход в четвертьфинал грунтового турнира WTA 250 в Яссах (Румыния).
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Козыреву в этом матче можно поставить за 3.64, победу Удварди букмекеры предлагают за 1.25.
Прогноз: скорее всего, россиянка снова как минимум навяжет борьбу опытной сопернице. В данном случае оптимальным вариантом будет ставка без учета исхода.
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 20,0 за 1.88.