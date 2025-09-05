Соболенко — Пегула. Ставка (к. 1.97) и прогноз на US Open 2025 года

Белоруска Арина Соболенко сыграет против американки Джессики Пегулы в полуфинале US Open. Матч пройдет 5 сентября, начало — в 02:00 мск. Ставка и прогноз на матч Соболенко — Пегула, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Соболенко

Арина пятый раз подряд вышла в полуфинал американского мэйджора.

Соболенко — действующая чемпионка US Open. Кроме того, два года назад она дошла в Нью-Йорке до финала.

На этот раз белоруске не пришлось играть в 1/4 финала. Маркета Вондроушова, с которой она должна была встретиться на этой стадии, не смогла выйти на матч из-за травмы.

В остальных матчах Соболенко не проиграла ни одного сета.

В первом круге она выиграла у швейцарки Ребеки Масаровой (7:5, 6:1), а во втором — у россиянки Полины Кудерметовой (7:6, 6:2).

В третьем раунде Соболенко одержала победу над финалисткой US Open-2021 Лейлой Фернандес — 6:3, 7:6.

Еще в одном матче Арина спокойно обыграла испанку Кристину Букшу — 6:1, 6:4.

Пегула

Джессика второй раз подряд вышла в полуфинал домашнего мэйджора.

На текущем турнире американка, как и Соболенко, пока не проиграла ни одного сета.

Но тут важно добавить, что до сих пор у нее была не самая сложная сетка.

В первом круге Пегула выиграла у египтянки Майар Шериф (6:0, 6:4), а во втором — у россиянки Анны Блинковой (6:1, 6:3).

В третьем раунде ее соперницей была бывшая первая ракетка мира Виктория Азаренко — 6:1, 7:5.

В 1/8 финала Пегула разгромила соотечественницу Энн Ли (6:1, 6:2), а в четвертьфинале уверенно обыграла чемпионку Уимблдона-2024 Барбору Крейчикову (6:3, 6:3).

В текущем сезоне 31-летняя теннисистка выиграла 27 из 36 матчей на харде.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Соболенко в этом матче можно поставить за 1.33, победу Пегулы букмекеры предлагают за 3.44.

Прогноз: Арина ведет 7-2 в личных встречах с Джессикой. В прошлом году белоруска обыграла американку в финале US Open — 7:5, 6:2.

Пегула снова отлично подготовилась к домашнему мэйджору, но, скорее всего, в предстоящем матче она тоже не справится с агрессивным атакующим теннисом соперницы.

Рекомендуемая ставка: победа Соболенко + тотал геймов больше 18,5 за 1.97.