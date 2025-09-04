Корпач — Рус. Ставка (к. 2.25) и прогноз на матч второго круга в Монтрё 4 сентября 2025 года

Тамара Корпач из Германии сыграет против Аранчи Рус из Нидерландов во втором круге в Монтрё. Матч пройдёт 4 сентября, начало — в 15:30 мск. Ставка и прогноз на матч Корпач — Рус, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Корпач

Сезон на грунте для Тамары Корпач складывается относительно неплохо. В первом круге швейцарского розыгрыша немецкая теннисистка в двух сетах переиграла хозяйку корта Сюзан Бандеччи (6:2, 6:3).

Время встречи продолжалось 1 час 14 минут, по ходу поединка Корпач трижды подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала семь брейк-пойнтов из девяти.

Недавно Корпач выступила на турнире серии W75 в австрийском Амштеттене, где теннисистка из Германии прошла два круга, выиграв у соперниц из Румынии и Польши, но проиграв представительнице австрийского тенниса.

Тамара Корпач в рейтинге женской теннисной ассоциации занимает 153 место.

Рус

1 часа и 9 минут хватило Аранче Рус, чтобы преодолеть барьер в лице итальянки Далилы Спитери, отдав ей всего пять геймов (6:3, 6:2).

Теннисистка из Нидерландов в победном поединке допустала всего одну ошибку на собственной подаче, но реализовала пять брейк-пойнтов из восьми, что во многом позволило спортсменке добиться успеха.

Перед стартом в швейцарском Монтрё Аранча Рус выступила на нью-йоркском мэйджоре. Квалификацию не прошла, хотя остановилась в шаге от выхода в основную сетку US Open.

В финале отбора Рус уступила чешке Терезе Валентовой (2:6, 2:6). В квалификации теннисистка из Нидерландов смогла обыграть британку Джоди Беррейдж (6:7, 6:4, 6:4) и испанку Карлоту Мартинес Сирес (6:4, 6:2).

Аранча Рус занимает 131 место в рейтинге женской теннисной ассоциации.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На Рус в этом матче можно поставить за 1.60, победу Корпач букмекеры предлагают за 2.25.

Прогноз: Пути Корпач и Рус в последний раз пересекались в 2022-м в Будапеште, в той встрече успеха добилась немецкая теннисистка. Если взять последние 4 очные игры, то в них также победительницей выходила Тамара Корпач. Ставим на новую победы спортсменки из Германии.

Рекомендуемая ставка: П1 с коэффициентом 2.25.