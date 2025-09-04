ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Александр ФилинАлександр Филин: Надеюсь, «Балтика» сможет закончить сезон ещё выше Бернарду СилваМарк Гехи, Бернарду Силва и еще восемь звезд, которые рискуют стать свободными агентами Марк ГехиИстория несостоявшегося перехода: почему Гехи так и не стал игроком «Ливерпуля»
  • 23:03
    • Оже-Альяссим пробился в полуфинал US Open
  • 19:46
    • Карпин: Что покажет Иордания, зависит от нас
  • 18:03
    • Джику пропустит матчи сборной Ганы из-за подписания контракта со «Спартаком»
  • 17:24
    • «Енисей» и «Шинник» поделили очки в матче Первой лиги
  • 16:59
    • Алехандро Бальде получил травму на тренировке
  • 14:57
    • Российские болельщики смогут бесплатно посетить матч против Катара
  • 14:15
    • «Спартак» подтвердил переход Алексиса Дуарте в «Сантос»
    Все новости спорта

    Вальтерт и Брэнстин сыграют в открытый теннис?

    Вальтерт — Брэнстин. Ставка (к. 1.85) и прогноз на матч второго круга в Монтрё 4 сентября 2025 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на WTA
    Прогноз и ставки на Вальтерт — Брэнстин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Симона Вальтерт
    Швейцарка Симона Вальтерт сыграет против канадки Карсон Брэнстин во втором круге в Монтрё. Матч пройдёт 4 сентября, начало — в 14:00 мск. Ставка и прогноз на матч Вальтерт — Брэнстин, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Вальтерт

    Симона Вальтерт стартовала с победы на домашнем турнире в Монтрё. В первом круге швейцарка одолела соотечественницу в трёх сетах (5:7, 6:0, 6:4).

    На корте девушки провели 2 часа 20 минут. Симона Вальтерт три раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из десяти.

    Недавно Симона Вальтерт выступила на US Open, швейцарка не смогла пройти квалификацию, проиграв американке Инуэ Хин (3:6, 2:6).

    Прогнозы на теннис

    В рейтинге женской теннисной ассоциации Симона Вальтерт занимает 124 место.

    Брэнстин

    Карсон Брэнстин прервала проигрышную серию, которая состояла из четырёх матчей. В первом круге швейцарского розыгрыша в Монтрё канадка выиграла в двух сетах у Анук Коверманс из Нидерландов (6:2, 7:5).

    На корте девушки провели 1 час 48 минут, по ходу поединка Брэнстин два раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов.

    Канадская теннисистка выступила на соревнованиях Открытого чемпионата США. На нью-йоркском мэйджоре Карсон Брэнстин проиграла китаянке Сю Ван (6:3, 3:6, 3:6).

    200EURИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    Карсон Брэнстин занимает 183 место в рейтинге WTA.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На Вальтерт в этом матче можно поставить за 1.60, победу Брэнстин букмекеры предлагают за 2.25.

    Прогноз: Обе теннисистки в первом круге сыграли результативно: от 20 до 26 геймов. Вальтерт и Брэнстин примерно одного уровня, в предстоящей игре можно поставить на тотал больше 21.5.

    Рекомендуемая ставка: ТБ 21.5 с коэффициентом 1.85.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.06
  • Прогноз на матч Мухова — Осака
  • Теннис
  • Сегодня в 02:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Синнер — Музетти
  • Теннис
  • Сегодня в 03:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Астахова — Тодони
  • Теннис
  • Сегодня в 12:30
    •  2.36
  • Прогноз на матч Чад — Гана
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Казахстан — Уэльс
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Челябинск — Факел
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Спартак Кострома — Урал
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Белоруссия (U21) — Бельгия (U21)
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Таджикистан — Иран
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Грузия — Турция
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Литва — Мальта
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Молдова (U21) — Ирландия (U21)
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Россия — Иордания
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Дардери — Попко
  • Теннис
  • Сегодня в 21:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Вальтерт — Брэнстин: прогноз и ставка за 1.85, статистика, коэффициенты матча 04.09.202514:00. Вальтерт и Брэнстин сыграют в открытый теннис?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры