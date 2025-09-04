Вальтерт — Брэнстин. Ставка (к. 1.85) и прогноз на матч второго круга в Монтрё 4 сентября 2025 года

Швейцарка Симона Вальтерт сыграет против канадки Карсон Брэнстин во втором круге в Монтрё. Матч пройдёт 4 сентября, начало — в 14:00 мск. Ставка и прогноз на матч Вальтерт — Брэнстин, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Вальтерт

Симона Вальтерт стартовала с победы на домашнем турнире в Монтрё. В первом круге швейцарка одолела соотечественницу в трёх сетах (5:7, 6:0, 6:4).

На корте девушки провели 2 часа 20 минут. Симона Вальтерт три раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из десяти.

Недавно Симона Вальтерт выступила на US Open, швейцарка не смогла пройти квалификацию, проиграв американке Инуэ Хин (3:6, 2:6).

В рейтинге женской теннисной ассоциации Симона Вальтерт занимает 124 место.

Брэнстин

Карсон Брэнстин прервала проигрышную серию, которая состояла из четырёх матчей. В первом круге швейцарского розыгрыша в Монтрё канадка выиграла в двух сетах у Анук Коверманс из Нидерландов (6:2, 7:5).

На корте девушки провели 1 час 48 минут, по ходу поединка Брэнстин два раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов.

Канадская теннисистка выступила на соревнованиях Открытого чемпионата США. На нью-йоркском мэйджоре Карсон Брэнстин проиграла китаянке Сю Ван (6:3, 3:6, 3:6).

Карсон Брэнстин занимает 183 место в рейтинге WTA.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На Вальтерт в этом матче можно поставить за 1.60, победу Брэнстин букмекеры предлагают за 2.25.

Прогноз: Обе теннисистки в первом круге сыграли результативно: от 20 до 26 геймов. Вальтерт и Брэнстин примерно одного уровня, в предстоящей игре можно поставить на тотал больше 21.5.

Рекомендуемая ставка: ТБ 21.5 с коэффициентом 1.85.