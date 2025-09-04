ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Бернарду СилваМарк Гехи, Бернарду Силва и еще восемь звезд, которые рискуют стать свободными агентами Александр ФилинАлександр Филин: Надеюсь, «Балтика» сможет закончить сезон ещё выше Марк ГехиИстория несостоявшегося перехода: почему Гехи так и не стал игроком «Ливерпуля»
  • 00:59
    • Анисимова победила Свентек и пробилась в полуфинал US Open
  • 23:03
    • Оже-Альяссим пробился в полуфинал US Open
  • 19:46
    • Карпин: Что покажет Иордания, зависит от нас
  • 18:03
    • Джику пропустит матчи сборной Ганы из-за подписания контракта со «Спартаком»
  • 17:24
    • «Енисей» и «Шинник» поделили очки в матче Первой лиги
  • 16:59
    • Алехандро Бальде получил травму на тренировке
  • 14:57
    • Российские болельщики смогут бесплатно посетить матч против Катара
    Все новости спорта

    Сможет ли Селехметьева взять реванш?

    Хвалинска — Селехметьева. Ставка (к. 2.30) и прогноз на матч второго круга в Монтрё 4 сентября 2025 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на WTA
    Прогноз и ставки на Хвалинска — Селехметьева
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Оксана Селехметьева
    Майя Хвалинска из Польши сыграет против россиянки Оксаны Селехметьевой во втором круге в Монтрё. Матч пройдёт 4 сентября, начало — в 13:30 мск. Ставка и прогноз на матч Хвалинска — Селехметьева, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Хвалинска

    На швейцарских кортах в Монтрё Майя Хвалинска стартовала с сенсационной победы над хозяйкой турнира Жиль Тайхманн (0:6, 6:4, 6:1).

    На корте теннисистки провели 1 час 57 минут, за это время Хвалинска смогла реализовать пять брейк-пойнтов из десяти. Стоит отметить, что польская спортсменка смогла пробиться во второй круг соревнований без эйсов и двойных ошибок.

    Майя Хвалинска на Открытом чемпионате США провела две встречи. В первом матче отбора польская теннисистка выиграла у итальянки Джорджии Педоне (6:2, 6:0). В следующем матче US Open Майя Хвалинска потерпела фиаско в матче против соотечественницы Джанис Тьен (5:7, 5:7).

    Прогнозы на теннис

    Майя Хвалинска занимает 177 место в рейтинге WTA.

    Селехметьева

    Оксане Селехметьевой пришлось отыгрываться в первой игре рейтингового турнире в Монтрё. Россиянка добилась успеха в матче против немки Каролин Вернер (4:6, 6:1, 6:1).

    Время встречи продолжалось 1 час 42 минуты. Селехметьева выполнила один эйс, допустила три двойные ошибки и реализовала восемь брейк-пойнтов.

  • Неделя тенниса: ужасный Медведев, драма Хачанова и новый имидж Алькараса
  • В Нью-Йорке набирает обороты заключительный в этом сезоне турнир «Большого шлема»
  • 31/08/2025

    • Отметим, что в последних пяти матчах российская спортсменка одержала четыре победы. На Открытом чемпионате США успешно прошла отборочный этап. В квалификационных матчах россиянка выиграла у Юлии Риеры из Аргентины (2:6, 6:0, 6:3) и Ирины Шиманович из Беларуси (6:2, 6:3). В финале квалификации Селехметьева одержала тяжёлую победу над теннисисткой Айяной Акли (7:5, 2:6, 6:2).

    Таким образом Оксана Селехметьева вышла в основной этап US Open. В первом круге российская теннисистка потерпела фиаско в поединке против чешки Маркеты Вондроусовой (3:6, 6:7).

    200EURИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    В рейтинге WTA Оксана Селехметьева занимает 163 место.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На Селехметьеву в этом матче можно поставить за 1.58, победу Хвалински букмекеры предлагают за 2.30.

    Прогноз: В прошлом теннисном спортсменки встречались между собой на турнире серии W75 в Монпелье, тогда в двух сетах победу одержала польская теннисистка. В предстоящей встрече ставим на очередной успех Хвалински, так как полячка совершила невероятное, выбив из турнира одну из претенденток на трофей Жиль Тайхманн.

    Рекомендуемая ставка: П1 с коэффициентом 2.30.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.06
  • Прогноз на матч Мухова — Осака
  • Теннис
  • Сегодня в 02:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Синнер — Музетти
  • Теннис
  • Сегодня в 03:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Астахова — Тодони
  • Теннис
  • Сегодня в 12:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Вальтерт — Брэнстин
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Корпач — Рус
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  2.36
  • Прогноз на матч Чад — Гана
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Казахстан — Уэльс
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Челябинск — Факел
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Спартак Кострома — Урал
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Белоруссия (U21) — Бельгия (U21)
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Таджикистан — Иран
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Грузия — Турция
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Литва — Мальта
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Молдова (U21) — Ирландия (U21)
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Хвалинска — Селехметьева: прогноз и ставка за 2.30, статистика, коэффициенты матча 04.09.202513:30. Сможет ли Селехметьева взять реванш?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры