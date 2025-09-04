Хвалинска — Селехметьева. Ставка (к. 2.30) и прогноз на матч второго круга в Монтрё 4 сентября 2025 года

Майя Хвалинска из Польши сыграет против россиянки Оксаны Селехметьевой во втором круге в Монтрё. Матч пройдёт 4 сентября, начало — в 13:30 мск. Ставка и прогноз на матч Хвалинска — Селехметьева, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Хвалинска

На швейцарских кортах в Монтрё Майя Хвалинска стартовала с сенсационной победы над хозяйкой турнира Жиль Тайхманн (0:6, 6:4, 6:1).

На корте теннисистки провели 1 час 57 минут, за это время Хвалинска смогла реализовать пять брейк-пойнтов из десяти. Стоит отметить, что польская спортсменка смогла пробиться во второй круг соревнований без эйсов и двойных ошибок.

Майя Хвалинска на Открытом чемпионате США провела две встречи. В первом матче отбора польская теннисистка выиграла у итальянки Джорджии Педоне (6:2, 6:0). В следующем матче US Open Майя Хвалинска потерпела фиаско в матче против соотечественницы Джанис Тьен (5:7, 5:7).

Прогнозы на теннис

Майя Хвалинска занимает 177 место в рейтинге WTA.

Селехметьева

Оксане Селехметьевой пришлось отыгрываться в первой игре рейтингового турнире в Монтрё. Россиянка добилась успеха в матче против немки Каролин Вернер (4:6, 6:1, 6:1).

Время встречи продолжалось 1 час 42 минуты. Селехметьева выполнила один эйс, допустила три двойные ошибки и реализовала восемь брейк-пойнтов.

Отметим, что в последних пяти матчах российская спортсменка одержала четыре победы. На Открытом чемпионате США успешно прошла отборочный этап. В квалификационных матчах россиянка выиграла у Юлии Риеры из Аргентины (2:6, 6:0, 6:3) и Ирины Шиманович из Беларуси (6:2, 6:3). В финале квалификации Селехметьева одержала тяжёлую победу над теннисисткой Айяной Акли (7:5, 2:6, 6:2).

Таким образом Оксана Селехметьева вышла в основной этап US Open. В первом круге российская теннисистка потерпела фиаско в поединке против чешки Маркеты Вондроусовой (3:6, 6:7).

В рейтинге WTA Оксана Селехметьева занимает 163 место.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На Селехметьеву в этом матче можно поставить за 1.58, победу Хвалински букмекеры предлагают за 2.30.

Прогноз: В прошлом теннисном спортсменки встречались между собой на турнире серии W75 в Монпелье, тогда в двух сетах победу одержала польская теннисистка. В предстоящей встрече ставим на очередной успех Хвалински, так как полячка совершила невероятное, выбив из турнира одну из претенденток на трофей Жиль Тайхманн.

Рекомендуемая ставка: П1 с коэффициентом 2.30.