Рахимова — Хименес-Касинцева. Ставка (к. 2.29) и прогноз на турнир в Гвадалахаре 2 сентября 2025 года

Рахимова
Камилла — действующая чемпионка турнира в Гвадалахаре. А это значит, что на ей придется защищать 125 очков.
В конце августа российская теннисистка прошла один раунд на US Open — после победы над Каролин Гарсия проиграла Дарье Касаткиной.
На неделе перед американским мэйджором Рахимова обыграла испанку Джессику Боусас-Манейро на «пятисотнике» в Монтеррее. Во втором круге Камилла уступила Диане Шнайдер.
Интересно, что свои лучшие результаты в этом сезоне Рахимова демонстрировала на траве. В начале июля она дошла до третьего круга на Уимблдоне, а перед этим выиграла два матча в Истборне.
На харде у Рахимовой в этом году пока отрицательный баланс — 10 побед и 14 поражений.
Хименес-Касинцева
Виктория пока так и не дебютировала в первой сотне рейтинга. Эту неделю она начала в статусе 130-й ракетки мира.
В конце августа теннисиста из Андорры прошла квалификацию US Open, но в основной сетке сразу уступила австралийке Майе Джойнт.
На харде лучшим результатом Хименес-Касинцевой в этом году пока остается выход в полуфинал турнира WTA 125 в Варшаве.
Но лучше всего у 20-летней Хименес-Касинцевой пока получается на грунте. В 2025-м она дошла до финала сразу на двух турнирах на этом покрытии — в Анталье и Макарской (Хорватия).
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Рахимову в этом матче можно поставить за 1.58, победу Хименес-Касинцевой букмекеры предлагают за 2.26.
Прогноз: Камилле досталась не самая простая соперница, однако мы все равно считаем, что она пройдет первый раунд. Недавние матчи россиянки свидетельствуют о том, что она наконец-то набрала форму.
Рекомендуемая ставка: победа Рахимовой в двух сетах за 2.29.