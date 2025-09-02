ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Сможет ли Рахимова пройти первый круг в Гвадалахаре?

    Рахимова — Хименес-Касинцева. Ставка (к. 2.29) и прогноз на турнир в Гвадалахаре 2 сентября 2025 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на WTA Прогнозы на Камилла Рахимова
    Прогноз и ставки на Рахимова — Хименес-Касинцева
    Камилла Рахимова
    Россиянка Камилла Рахимова сыграет против представительницы Андорры Виктории Хименес-Касинцевой в первом круге турнира WTA 125 в Гвадалахаре (Мексика). Матч пройдет 2 сентября, начало — в 21:30 мск. Ставка и прогноз на матч Рахимова — Хименес-Касинцева, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Рахимова

    Камилла — действующая чемпионка турнира в Гвадалахаре. А это значит, что на ей придется защищать 125 очков.

    В конце августа российская теннисистка прошла один раунд на US Open — после победы над Каролин Гарсия проиграла Дарье Касаткиной.

    На неделе перед американским мэйджором Рахимова обыграла испанку Джессику Боусас-Манейро на «пятисотнике» в Монтеррее. Во втором круге Камилла уступила Диане Шнайдер.

    Интересно, что свои лучшие результаты в этом сезоне Рахимова демонстрировала на траве. В начале июля она дошла до третьего круга на Уимблдоне, а перед этим выиграла два матча в Истборне.

    На харде у Рахимовой в этом году пока отрицательный баланс — 10 побед и 14 поражений.

    Хименес-Касинцева

    Виктория пока так и не дебютировала в первой сотне рейтинга. Эту неделю она начала в статусе 130-й ракетки мира.

    В конце августа теннисиста из Андорры прошла квалификацию US Open, но в основной сетке сразу уступила австралийке Майе Джойнт.

    На харде лучшим результатом Хименес-Касинцевой в этом году пока остается выход в полуфинал турнира WTA 125 в Варшаве.

    Но лучше всего у 20-летней Хименес-Касинцевой пока получается на грунте. В 2025-м она дошла до финала сразу на двух турнирах на этом покрытии — в Анталье и Макарской (Хорватия).

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Рахимову в этом матче можно поставить за 1.58, победу Хименес-Касинцевой букмекеры предлагают за 2.26.

    Прогноз: Камилле досталась не самая простая соперница, однако мы все равно считаем, что она пройдет первый раунд. Недавние матчи россиянки свидетельствуют о том, что она наконец-то набрала форму.

    Рекомендуемая ставка: победа Рахимовой в двух сетах за 2.29.

