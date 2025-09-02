Селехметьева — Вернер. Ставка (к. 2.13) и прогноз на матч первого круга в Монтрё 2 сентября 2025 года

Россиянка Оксана Селехметьева сыграет против Каролин Вернер из Германии в первом круге в Монтрё. Матч пройдёт 2 сентября, начало — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Селехметьева — Вернер, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Селехметьева

Оксана Селехметьева на Открытом чемпионате США успешно прошла отборочный этап. В квалификационных матчах россиянка выиграла у Юлии Риеры из Аргентины (2:6, 6:0, 6:3) и Ирины Шиманович из Беларуси (6:2, 6:3).

В финале квалификации Селехметьева одержала тяжёлую победу над теннисисткой Айяной Акли (7:5, 2:6, 6:2).

Таким образом Оксана Селехметьева вышла в основной этап US Open. В первом круге российская теннисистка потерпела фиаско в поединке против чешки Маркеты Вондроусовой (3:6, 6:7).

В рейтинге WTA Оксана Селехметьева занимает 163 место.

Вернер

Каролин Вернер с победы стартовала на турнире в швейцарском Монтрё. В финале квалификации немецкая теннисистка переиграла Ренату Ямричеву из Словакии (7:5, 4:6, 7:6).

Время встречи продолжалось 2 часа 48 минут. За это время Вернер пять раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из десяти.

В последних пяти матчах Каролин Вернер одержала четыре победы. Теннисистка из Германии занимает 229 место в рейтинге женской теннисной ассоциации.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На Селехметьеву в этом матче можно поставить за 1.25, победу Вернер букмекеры предлагают за 3.65.

Прогноз: Оксана Селехметьева классом выше своей соперницы Каролин Вернер. К тому же опыт выступления на нью-йоркоском мэйджоре может помочь россиянке в предстоящей игре.

Рекомендуемая ставка: Ф1 (-5.5) с коэффициентом 2.13.