Легечка — Алькарас. Ставка (к. 1.93) и прогноз на US Open 2 сентября 2025 года

Испанец Карлос Алькарас сыграет против чеха Иржи Легечки в четвертьфинале US Open. Матч пройдет 2 сентября, начало — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч Легечка — Алькарас, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Легечка

Иржи впервые в карьере вышел в четвертьфинал американского мэйджора.

Благодаря успешному выступлению в Нью-Йорке чех наконец-то дебютирует в топ-20.

Текущий турнир Легечка начал с двух волевых побед.

В первом круге он выиграл у бывшей 12-й ракетки мира Борны Чорича (3:6, 6:4, 7:6, 6:1), а во втором — у аргентинца Томаса Этчеверри (3:6, 6:0, 6:2, 6:4).

В третьем раунде Легечка одержал победу над бельгийцем Рафаэлем Коллиньоном — 6:4, 6:4, 6:4.

Прогнозы и ставки на US Open

В 1/8 финала его соперником был 37-летний француз Адриан Маннарино — 7:6, 6:4, 2:6, 6:2.

В этом году Иржи выиграл 21 из 30-ти матчей на харде. Одним из главных его достижений на этом покрытии в 2025-м стала победа на турнире в австралийском Брисбене.

Алькарас

Карлос четвертый раз в карьере вышел в четвертьфинал US Open.

На текущем турнире испанец до сих пор не проиграл ни одного сета.

В 1/8 финала Алькарас одержал победу над французом Артром Риндеркнешем (7:6, 6:3, 6:4), а в третьем круге — над итальянцем Лучано Дардери (6:2, 6:4, 6:0).

Во втором раунде Алькарас разгромил итальянца Маттиа Беллуччи — 6:1, 6:0, 6:3.

В стартовом матче чемпион US Open-2022 выиграл у американца Райли Опелки — 6:4, 7:5, 6:4.

Победная серия Алькараса теперь составляет десять матчей. В середине августа он выиграл «Мастерс» в Цинциннати.

Кроме того, Алькарас выиграл 43 из последних 45 матчей. После «Мастерса» в Майами он еще ни разу не проигрывал раньше финала.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: по мнению букмекеров, у Алькараса снова не будет проблем. На победу Легечки можно поставить за 9.20.

Прогноз: у Карлоса ранее в этом сезоне было два тяжелейших матча против чеха. В феврале испанец проиграл Легечке на харде в Дохе, а в июне взял реванш, одержав победу в финале «пятисотника» в Лондоне. Скорее всего, хотя бы минимальная интрига будет и в предстоящем матче. Легечка способен заставить одного из главных фаворитов турнира провести на корте больше трех сетов.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 32,5 за 1.93.