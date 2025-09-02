Легечка — Алькарас. Ставка (к. 1.93) и прогноз на US Open 2 сентября 2025 года

Иржи Леxечка
Карлос Алькарас
Легечка
Иржи впервые в карьере вышел в четвертьфинал американского мэйджора.
Благодаря успешному выступлению в Нью-Йорке чех наконец-то дебютирует в топ-20.
Текущий турнир Легечка начал с двух волевых побед.
В первом круге он выиграл у бывшей 12-й ракетки мира Борны Чорича (3:6, 6:4, 7:6, 6:1), а во втором — у аргентинца Томаса Этчеверри (3:6, 6:0, 6:2, 6:4).
В третьем раунде Легечка одержал победу над бельгийцем Рафаэлем Коллиньоном — 6:4, 6:4, 6:4.
В 1/8 финала его соперником был 37-летний француз Адриан Маннарино — 7:6, 6:4, 2:6, 6:2.
В этом году Иржи выиграл 21 из 30-ти матчей на харде. Одним из главных его достижений на этом покрытии в 2025-м стала победа на турнире в австралийском Брисбене.
Алькарас
Карлос четвертый раз в карьере вышел в четвертьфинал US Open.
На текущем турнире испанец до сих пор не проиграл ни одного сета.
В 1/8 финала Алькарас одержал победу над французом Артром Риндеркнешем (7:6, 6:3, 6:4), а в третьем круге — над итальянцем Лучано Дардери (6:2, 6:4, 6:0).
Во втором раунде Алькарас разгромил итальянца Маттиа Беллуччи — 6:1, 6:0, 6:3.
В стартовом матче чемпион US Open-2022 выиграл у американца Райли Опелки — 6:4, 7:5, 6:4.
Победная серия Алькараса теперь составляет десять матчей. В середине августа он выиграл «Мастерс» в Цинциннати.
Кроме того, Алькарас выиграл 43 из последних 45 матчей. После «Мастерса» в Майами он еще ни разу не проигрывал раньше финала.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: по мнению букмекеров, у Алькараса снова не будет проблем. На победу Легечки можно поставить за 9.20.
Прогноз: у Карлоса ранее в этом сезоне было два тяжелейших матча против чеха. В феврале испанец проиграл Легечке на харде в Дохе, а в июне взял реванш, одержав победу в финале «пятисотника» в Лондоне. Скорее всего, хотя бы минимальная интрига будет и в предстоящем матче. Легечка способен заставить одного из главных фаворитов турнира провести на корте больше трех сетов.
- 2.91Пегула — Крейчикова: прогноз и ставкаЗавтра в 18:30
- 1.80Олейникова — Шериф: прогноз и ставкаЗавтра в 15:00
- 2.00Джокович — Фриц: прогноз и ставкаПослезавтра в 03:30
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 32,5 за 1.93.