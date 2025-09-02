ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Валерий НепомнящийВалерий Непомнящий: Российские арбитры уступают в уровне самому чемпионату Матвей Сафонов — голкипер ПСЖТрансферный дайджест. 26 августа — 1 сентября Константин ЗыряновДорогу молодым. К чему приведет рокировка Зырянова и Медведева в «Зените»?
  • 20:50
    • Хейлунн продолжит карьеру в «Наполи» на правах аренды
  • 19:26
    • Гонсалес перешел из «Ювентуса» в «Атлетико» М
  • 21:56
    • Александрова уступила Свентек в четвертом круге US Open — 2025
  • 21:41
    • «Вердер» арендовал Бонифейса у «Байера»
  • 19:34
    • «Вильярреал» объявил о подписании контракта с Микаутадзе
  • 19:01
    • Романо: Павар перейдет в «Марсель»
  • 18:36
    • Гюндоган близок к переходу в «Галатасарай»
    Алькарас снова проиграет Легечке на харде?

    Легечка — Алькарас. Ставка (к. 1.93) и прогноз на US Open 2 сентября 2025 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на ATP Прогнозы на US Open Прогнозы на Карлос Алькарас Прогнозы на Иржи Легечка
    Прогноз и ставки на Легечка — Алькарас
    Карлос Алькарас
    Испанец Карлос Алькарас сыграет против чеха Иржи Легечки в четвертьфинале US Open. Матч пройдет 2 сентября, начало — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч Легечка — Алькарас, коэффициенты, форма соперников и статистика.
    Теннис. US Open. Мужчины 02 Сентября 2025 года

    Иржи Леxечка

  • Чехия
    •  Иржи Леxечка 20:00 Карлос Алькарас

    Карлос Алькарас

  • Испания
    Легечка

    Иржи впервые в карьере вышел в четвертьфинал американского мэйджора.

    Благодаря успешному выступлению в Нью-Йорке чех наконец-то дебютирует в топ-20.

    Текущий турнир Легечка начал с двух волевых побед.

    В первом круге он выиграл у бывшей 12-й ракетки мира Борны Чорича (3:6, 6:4, 7:6, 6:1), а во втором — у аргентинца Томаса Этчеверри (3:6, 6:0, 6:2, 6:4).

    В третьем раунде Легечка одержал победу над бельгийцем Рафаэлем Коллиньоном — 6:4, 6:4, 6:4.

    Прогнозы и ставки на US Open

    В 1/8 финала его соперником был 37-летний француз Адриан Маннарино — 7:6, 6:4, 2:6, 6:2.

    В этом году Иржи выиграл 21 из 30-ти матчей на харде. Одним из главных его достижений на этом покрытии в 2025-м стала победа на турнире в австралийском Брисбене.

    Алькарас

    Карлос четвертый раз в карьере вышел в четвертьфинал US Open.

    На текущем турнире испанец до сих пор не проиграл ни одного сета.

    В 1/8 финала Алькарас одержал победу над французом Артром Риндеркнешем (7:6, 6:3, 6:4), а в третьем круге — над итальянцем Лучано Дардери (6:2, 6:4, 6:0).

  • Неделя тенниса: ужасный Медведев, драма Хачанова и новый имидж Алькараса
  • В Нью-Йорке набирает обороты заключительный в этом сезоне турнир «Большого шлема»
  • Вчера

    • Во втором раунде Алькарас разгромил итальянца Маттиа Беллуччи — 6:1, 6:0, 6:3.

    В стартовом матче чемпион US Open-2022 выиграл у американца Райли Опелки — 6:4, 7:5, 6:4.

    Победная серия Алькараса теперь составляет десять матчей. В середине августа он выиграл «Мастерс» в Цинциннати.

    Кроме того, Алькарас выиграл 43 из последних 45 матчей. После «Мастерса» в Майами он еще ни разу не проигрывал раньше финала.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: по мнению букмекеров, у Алькараса снова не будет проблем. На победу Легечки можно поставить за 9.20.

    Прогноз: у Карлоса ранее в этом сезоне было два тяжелейших матча против чеха. В феврале испанец проиграл Легечке на харде в Дохе, а в июне взял реванш, одержав победу в финале «пятисотника» в Лондоне. Скорее всего, хотя бы минимальная интрига будет и в предстоящем матче. Легечка способен заставить одного из главных фаворитов турнира провести на корте больше трех сетов.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 32,5 за 1.93.

    Легечка — Алькарас: прогноз и ставка за 1.93, статистика, коэффициенты матча 02.09.202520:00. Алькарас снова проиграет Легечке на харде?
