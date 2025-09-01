ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Брайан ГрудаВторое поражение Гвардиолы подряд! «Брайтон» сотворил камбек против «Сити» Доминик Собослаи празднует голСобослаи не пустил «Арсенал» на первое место: «Ливерпуль» уходит на паузу в статусе лидера Анхель Ди МарияОт Ди Марии до Верратти: 20 трансферов лета, которые вы точно пропустили
  • 23:18
    • Карпин: Я виноват в результате, это позор
  • 20:06
    • ЦСКА и «Краснодар» поделили очки в матче РПЛ
  • 00:32
    • «Барселона» не смогла обыграть «Райо Вальекано» и потеряла первые очки в сезоне
  • 23:54
    • «Интер» проиграл «Удинезе» в матче Серии А
  • 23:10
    • Алькарас стал четвертьфиналистом US Open
  • 22:26
    • «Динамо» Мх обыграло московское «Динамо» в матче РПЛ
  • 20:32
    • Гол Собослаи обеспечил «Ливерпулю» победу над «Арсеналом» в матче АПЛ
    Все новости спорта

    Синнер снова проиграет Бублику?

    Синнер — Бублик. Ставка (к. 2.39) и прогноз на US Open 1 сентября 2025 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на ATP Прогнозы на US Open Прогнозы на Янник Синнер Прогнозы на Александр Бублик
    Прогноз и ставки на Синнер — Бублик
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Янник Синнер
    Итальянец Янник Синнер сыграет против представителя Казахстана Александра Бублика в 1/8 финала US Open. Матч пройдет 1 сентября, начало — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Синнер — Бублик, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Синнер

    Янник в предыдущем раунде проиграл первый сет на текущем турнире.

    Действующий чемпион US Open одержал волевую победу над Денисом Шаповаловым — 5:7, 6:4, 6:3, 6:3.

    В общем-то, не произошло ничего экстраординарного, но Синнеру все равно пришлось оправдываться перед журналистами, которые ждали от него очередную разгромную победу. «Я тоже не машина. Бывает, что и мне тяжело», — сказал он после матча с канадским теннисистом.

    В первом круге Синнер разгромил чеха Вита Копршиву (6:1, 6:1, 6:2), а во втором спокойно разобрался с представителем Австралии Алексеем Попыриным (6:3, 6:2, 6:2).

    Прогнозы и ставки на US Open

    Ранее в этом году Синнер не смог выиграть лишь один матч на харде. В середине августа ему не удалось завершить встречу с Карлосом Алькарасом в финале «Мастерса» в Цинциннати из-за проблем со здоровьем.

    В текущем сезоне первая ракетка мира выиграл 34 матча из 38-ми.

    Бублик

    Саша тем временем впервые в карьере вышел во вторую неделю американского мэйджора.

    В третьем круге у него был тяжелейший матч против Томми Пола — 7:6, 6:7, 6:3, 6:7, 6:1.

    В первом раунде Бублик одержал победу над бывшей третьей ракеткой мира Марином Чиличем — 6:4, 6:1, 6:4.

    Во втором круге представитель Казахстана выиграл у австралийца Тристана Скулкейта — 6:3, 6:3, 6:3.

    Примечательно, что Бублик пропустил все подготовительные турниры на харде перед US Open.

    1000USDИгратьБонус к первому пополнениюcoins game 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    В июле Бублик выиграл сразу два грунтовых турнира — в Гштаде и Кицбюэле. Кроме того, в июне он стал победителем травяного «пятисотника» в немецком Галле.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: по мнению букмекеров, у Синнера не будет серьезных проблем в предстоящем матче. На победу Бублика можно поставить за 8.60.

    Прогноз: казалось бы, всё очевидно, но есть нюанс — Бублик один из двух теннисистов, которые обыгрывали Синнера в этом году. В июне Саша дерзко остановил итальянца на траве в Галле. Янник тогда был не в лучшем расположении духа из-за неприятного поражения в финале Ролан Гаррос, но этот результат все равно заслуживает внимания.

    В предстоящем матче Бублик, конечно же, проиграет, но вполне вероятно, что, как и Шаповалов, он тоже сможет подарить хотя бы минимальную интригу.

    Рекомендуемая ставка: победа Синнера + тотал сетов больше 3,5 за 2.39.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.00
  • Прогноз на матч Джокович — Штруфф
  • Теннис
  • Сегодня в 02:00
    •  2.33
  • Прогноз на матч Сиэтл Саундерс — Интер Майами
  • Футбол
  • Сегодня в 03:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Рыбакина — Вондроушова
  • Теннис
  • Сегодня в 04:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес — Сан-Диего
  • Футбол
  • Сегодня в 05:45
    •  2.20
  • Прогноз на матч Индия — Иран
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.27
  • Прогноз на матч Оже-Альяссим — Рублев
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Осака — Гауфф
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.41
  • Прогноз на матч Костюк — Мухова
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Анисимова — Хаддад-Майя
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Александрова — Свентек
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Риди — Де Минор
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.87
  • Прогноз на матч Музетти — Муньяр
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Афганистан — Таджикистан
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.97
  • Прогноз на матч Уэска — Эйбар
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Синнер — Бублик: прогноз и ставка за 2.39, статистика, коэффициенты матча 01.09.202518:00. Синнер снова проиграет Бублику?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры