Синнер — Бублик. Ставка (к. 2.39) и прогноз на US Open 1 сентября 2025 года

Итальянец Янник Синнер сыграет против представителя Казахстана Александра Бублика в 1/8 финала US Open. Матч пройдет 1 сентября, начало — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Синнер — Бублик, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Синнер

Янник в предыдущем раунде проиграл первый сет на текущем турнире.

Действующий чемпион US Open одержал волевую победу над Денисом Шаповаловым — 5:7, 6:4, 6:3, 6:3.

В общем-то, не произошло ничего экстраординарного, но Синнеру все равно пришлось оправдываться перед журналистами, которые ждали от него очередную разгромную победу. «Я тоже не машина. Бывает, что и мне тяжело», — сказал он после матча с канадским теннисистом.

В первом круге Синнер разгромил чеха Вита Копршиву (6:1, 6:1, 6:2), а во втором спокойно разобрался с представителем Австралии Алексеем Попыриным (6:3, 6:2, 6:2).

Прогнозы и ставки на US Open

Ранее в этом году Синнер не смог выиграть лишь один матч на харде. В середине августа ему не удалось завершить встречу с Карлосом Алькарасом в финале «Мастерса» в Цинциннати из-за проблем со здоровьем.

В текущем сезоне первая ракетка мира выиграл 34 матча из 38-ми.

Бублик

Саша тем временем впервые в карьере вышел во вторую неделю американского мэйджора.

В третьем круге у него был тяжелейший матч против Томми Пола — 7:6, 6:7, 6:3, 6:7, 6:1.

В первом раунде Бублик одержал победу над бывшей третьей ракеткой мира Марином Чиличем — 6:4, 6:1, 6:4.

Во втором круге представитель Казахстана выиграл у австралийца Тристана Скулкейта — 6:3, 6:3, 6:3.

Примечательно, что Бублик пропустил все подготовительные турниры на харде перед US Open.

В июле Бублик выиграл сразу два грунтовых турнира — в Гштаде и Кицбюэле. Кроме того, в июне он стал победителем травяного «пятисотника» в немецком Галле.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: по мнению букмекеров, у Синнера не будет серьезных проблем в предстоящем матче. На победу Бублика можно поставить за 8.60.

Прогноз: казалось бы, всё очевидно, но есть нюанс — Бублик один из двух теннисистов, которые обыгрывали Синнера в этом году. В июне Саша дерзко остановил итальянца на траве в Галле. Янник тогда был не в лучшем расположении духа из-за неприятного поражения в финале Ролан Гаррос, но этот результат все равно заслуживает внимания.

В предстоящем матче Бублик, конечно же, проиграет, но вполне вероятно, что, как и Шаповалов, он тоже сможет подарить хотя бы минимальную интригу.

Рекомендуемая ставка: победа Синнера + тотал сетов больше 3,5 за 2.39.