Осака — Гауфф. Ставка (к. 2.26) и прогноз на US Open 1 сентября 2025 года

Наоми Осака
Кори Гауфф
Осака
Наоми вышла во вторую неделю американского мэйджора впервые с 2020 года.
Пять лет назад японка стала чемпионкой US Open. Кроме того, она выигрывала турнир в Нью-Йорке в 2018 году.
В первом круге текущего турнира Осака одержала победу над бельгийкой Грэт Миннен — 6:3, 6:4.
Во втором раунде бывшая первая ракетка мира разгромила американку Хейли Баптист — 6:3, 6:1.
В третьем раунде ее соперницей была представительница Австралии Дарья Касаткина — 6:0, 4:6, 6:3.
Осака выиграла девять из десяти последних матчей. В начале августа она дошла до финала на «тысячнике» в Монреале.
Гауфф
Кори четвертый раз подряд вышла в 1/8 финала на Открытом чемпионате США.
Пока что самым сложным для нее был матч первого круга против австралийки Айлы Томлянович — 6:4, 6:7, 7:5.
Во втором круге чемпионка US Open-2023 выиграла у хорватки Донны Векич — 7:6, 6:2.
В третьем раунде Гауфф разгромила польку Магдалену Френх — 6:3, 6:1.
После Australian Open, на котором она дошла до четвертьфинала, Гауфф еще ни разу в этом году не выигрывала на харде больше трех матчей подряд.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Осаку в этом матче можно поставить за 2.26, победу Гауфф букмекеры предлагают за 1.64.
Прогноз: сложный матч, но с учетом того, как в последнее время играет Осака, ее победа в предстоящем матче вряд ли удивит кого-то.
Рекомендуемая ставка: победа Осаки за 2.26.