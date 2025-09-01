Осака — Гауфф. Ставка (к. 2.26) и прогноз на US Open 1 сентября 2025 года

Американка Кори Гауфф сыграет против японки Кори Гауфф в 1/8 финала US Open. Матч пройдет 1 сентября, начало — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Осака — Гауфф, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Осака

Наоми вышла во вторую неделю американского мэйджора впервые с 2020 года.

Пять лет назад японка стала чемпионкой US Open. Кроме того, она выигрывала турнир в Нью-Йорке в 2018 году.

В первом круге текущего турнира Осака одержала победу над бельгийкой Грэт Миннен — 6:3, 6:4.

Во втором раунде бывшая первая ракетка мира разгромила американку Хейли Баптист — 6:3, 6:1.

В третьем раунде ее соперницей была представительница Австралии Дарья Касаткина — 6:0, 4:6, 6:3.

Осака выиграла девять из десяти последних матчей. В начале августа она дошла до финала на «тысячнике» в Монреале.

Гауфф

Кори четвертый раз подряд вышла в 1/8 финала на Открытом чемпионате США.

Пока что самым сложным для нее был матч первого круга против австралийки Айлы Томлянович — 6:4, 6:7, 7:5.

Во втором круге чемпионка US Open-2023 выиграла у хорватки Донны Векич — 7:6, 6:2.

В третьем раунде Гауфф разгромила польку Магдалену Френх — 6:3, 6:1.

После Australian Open, на котором она дошла до четвертьфинала, Гауфф еще ни разу в этом году не выигрывала на харде больше трех матчей подряд.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Осаку в этом матче можно поставить за 2.26, победу Гауфф букмекеры предлагают за 1.64.

Прогноз: сложный матч, но с учетом того, как в последнее время играет Осака, ее победа в предстоящем матче вряд ли удивит кого-то.

Рекомендуемая ставка: победа Осаки за 2.26.