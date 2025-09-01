ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Рейнджерс — СелтикБлеклое дерби без голов: «Селтик» и «Рейнджерс» расписали унылейшую ничью Брайан ГрудаВторое поражение Гвардиолы подряд! «Брайтон» сотворил камбек против «Сити» Доминик Собослаи празднует голСобослаи не пустил «Арсенал» на первое место: «Ливерпуль» уходит на паузу в статусе лидера
  • 23:18
    • Карпин: Я виноват в результате, это позор
  • 20:06
    • ЦСКА и «Краснодар» поделили очки в матче РПЛ
  • 00:32
    • «Барселона» не смогла обыграть «Райо Вальекано» и потеряла первые очки в сезоне
  • 23:54
    • «Интер» проиграл «Удинезе» в матче Серии А
  • 23:10
    • Алькарас стал четвертьфиналистом US Open
  • 22:26
    • «Динамо» Мх обыграло московское «Динамо» в матче РПЛ
  • 20:32
    • Гол Собослаи обеспечил «Ливерпулю» победу над «Арсеналом» в матче АПЛ
    Осака спокойно обыграет Гауфф?

    Осака — Гауфф. Ставка (к. 2.26) и прогноз на US Open 1 сентября 2025 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на WTA Прогнозы на US Open Прогнозы на Наоми Осака Прогнозы на Кори Гауфф 
    Прогноз и ставки на Осака — Гауфф
    Наоми Осака
    Американка Кори Гауфф сыграет против японки Кори Гауфф в 1/8 финала US Open. Матч пройдет 1 сентября, начало — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Осака — Гауфф, коэффициенты, форма соперников и статистика.
    Теннис. US Open. Женщины 01 Сентября 2025 года

    Наоми Осака

  • Япония
    •  Наоми Осака 18:00 Кори Гауфф

    Кори Гауфф

  • США
    Осака

    Наоми вышла во вторую неделю американского мэйджора впервые с 2020 года.

    Пять лет назад японка стала чемпионкой US Open. Кроме того, она выигрывала турнир в Нью-Йорке в 2018 году.

    В первом круге текущего турнира Осака одержала победу над бельгийкой Грэт Миннен — 6:3, 6:4.

    Во втором раунде бывшая первая ракетка мира разгромила американку Хейли Баптист — 6:3, 6:1.

    Прогнозы и ставки на US Open

    В третьем раунде ее соперницей была представительница Австралии Дарья Касаткина — 6:0, 4:6, 6:3.

    Осака выиграла девять из десяти последних матчей. В начале августа она дошла до финала на «тысячнике» в Монреале.

    Гауфф

    Кори четвертый раз подряд вышла в 1/8 финала на Открытом чемпионате США.

    Пока что самым сложным для нее был матч первого круга против австралийки Айлы Томлянович — 6:4, 6:7, 7:5.

    Во втором круге чемпионка US Open-2023 выиграла у хорватки Донны Векич — 7:6, 6:2.

    В третьем раунде Гауфф разгромила польку Магдалену Френх — 6:3, 6:1.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    После Australian Open, на котором она дошла до четвертьфинала, Гауфф еще ни разу в этом году не выигрывала на харде больше трех матчей подряд.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Осаку в этом матче можно поставить за 2.26, победу Гауфф букмекеры предлагают за 1.64.

    Прогноз: сложный матч, но с учетом того, как в последнее время играет Осака, ее победа в предстоящем матче вряд ли удивит кого-то.

    Рекомендуемая ставка: победа Осаки за 2.26.

