Костюк — Мухова. Ставка (к. 2.41) и прогноз на US Open 1 сентября 2025 года

Украинка Марта Костюк сыграет против чешки Каролины Муховой в 1/8 финала US Open. Матч пройдет 1 сентября, начало — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Костюк — Мухова, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Костюк

Марта впервые вышла в 1/8 финала американского мэйджора.

В первом круге украинская теннисистка одержала победу над британкой Кэти Бултер — 6:4, 6:4.

Во втором раунде у нее был непростой матч против представительницы Турции Зейнеп Сонмез — 7:5, 6:7, 6:3.

В третьем матче Костюк одержала волевую победу над француженкой Диан Парри — 3:6, 6:4, 6:2.

Прогнозы и ставки на US Open

У Костюк в текущем сезоне положительный баланс на харде — 17 побед и 10 поражений. Но также стоит обратить внимание, что в этом году она еще ни разу не выигрывала больше трех матчей подряд.

Мухова

Каролина третий раз подряд вышла в четвертый круг US Open.

В прошлом году и в 2023-м чешская теннисистка остановилась в шаге от финала, проиграв Джессике Пегуле и Кори Гауфф соответственно.

При этом на текущем турнире Мухова провела уже три тяжелейших матча.

В первом круге ей пришлось понервничать в матче против 45-летней Винус Уильямс — 6:3, 2:6, 6:1.

Во втором раунде Мухова выиграла у румынки Сораны Кырсти — 7:6, 6:7, 6:4.

В третьем круге Каролина одержала волевую победу над Линдой Носковой — 6:7, 6:4, 6:2.

Лучшим результатом Муховой в этом году пока остается выход в полуфинал «тысячника» в Дубае.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Костюк в этом матче можно поставить за 2.28, победу Муховой букмекеры предлагают за 1.63.

Прогноз: Каролина спокойно обыграет украинку, если успеет восстановиться после непростого матча с Носковой.

Рекомендуемая ставка: победа Муховой в двух сетах за 2.41.