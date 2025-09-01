Костюк — Мухова. Ставка (к. 2.41) и прогноз на US Open 1 сентября 2025 года

Марта Костюк
Каролина Мухова
Костюк
Марта впервые вышла в 1/8 финала американского мэйджора.
В первом круге украинская теннисистка одержала победу над британкой Кэти Бултер — 6:4, 6:4.
Во втором раунде у нее был непростой матч против представительницы Турции Зейнеп Сонмез — 7:5, 6:7, 6:3.
В третьем матче Костюк одержала волевую победу над француженкой Диан Парри — 3:6, 6:4, 6:2.
У Костюк в текущем сезоне положительный баланс на харде — 17 побед и 10 поражений. Но также стоит обратить внимание, что в этом году она еще ни разу не выигрывала больше трех матчей подряд.
Мухова
Каролина третий раз подряд вышла в четвертый круг US Open.
В прошлом году и в 2023-м чешская теннисистка остановилась в шаге от финала, проиграв Джессике Пегуле и Кори Гауфф соответственно.
При этом на текущем турнире Мухова провела уже три тяжелейших матча.
В первом круге ей пришлось понервничать в матче против 45-летней Винус Уильямс — 6:3, 2:6, 6:1.
Во втором раунде Мухова выиграла у румынки Сораны Кырсти — 7:6, 6:7, 6:4.
В третьем круге Каролина одержала волевую победу над Линдой Носковой — 6:7, 6:4, 6:2.
Лучшим результатом Муховой в этом году пока остается выход в полуфинал «тысячника» в Дубае.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Костюк в этом матче можно поставить за 2.28, победу Муховой букмекеры предлагают за 1.63.
Прогноз: Каролина спокойно обыграет украинку, если успеет восстановиться после непростого матча с Носковой.
Рекомендуемая ставка: победа Муховой в двух сетах за 2.41.