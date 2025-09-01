ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
  Прогнозы на теннис
    Мухова третий раз подряд выйдет в четвертьфинал US Open?

    Костюк — Мухова. Ставка (к. 2.41) и прогноз на US Open 1 сентября 2025 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на WTA Прогнозы на US Open Прогнозы на Марта Костюк Прогнозы на Каролина Мухова
    Прогноз и ставки на Костюк — Мухова
    Каролина Мухова
    Украинка Марта Костюк сыграет против чешки Каролины Муховой в 1/8 финала US Open. Матч пройдет 1 сентября, начало — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Костюк — Мухова, коэффициенты, форма соперников и статистика.
    Теннис. US Open. Женщины 01 Сентября 2025 года

    Марта Костюк

  • Украина
    Марта Костюк 18:00 Каролина Мухова

    Каролина Мухова

  • Чехия
    •

    Костюк

    Марта впервые вышла в 1/8 финала американского мэйджора.

    В первом круге украинская теннисистка одержала победу над британкой Кэти Бултер — 6:4, 6:4.

    Во втором раунде у нее был непростой матч против представительницы Турции Зейнеп Сонмез — 7:5, 6:7, 6:3.

    В третьем матче Костюк одержала волевую победу над француженкой Диан Парри — 3:6, 6:4, 6:2.

    Прогнозы и ставки на US Open

    У Костюк в текущем сезоне положительный баланс на харде — 17 побед и 10 поражений. Но также стоит обратить внимание, что в этом году она еще ни разу не выигрывала больше трех матчей подряд.

    Мухова

    Каролина третий раз подряд вышла в четвертый круг US Open.  

    В прошлом году и в 2023-м чешская теннисистка остановилась в шаге от финала, проиграв Джессике Пегуле и Кори Гауфф соответственно.

    При этом на текущем турнире Мухова провела уже три тяжелейших матча.

    В первом круге ей пришлось понервничать в матче против 45-летней Винус Уильямс — 6:3, 2:6, 6:1.

    Во втором раунде Мухова выиграла у румынки Сораны Кырсти — 7:6, 6:7, 6:4.

    В третьем круге Каролина одержала волевую победу над Линдой Носковой — 6:7, 6:4, 6:2.

    Лучшим результатом Муховой в этом году пока остается выход в полуфинал «тысячника» в Дубае.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Костюк в этом матче можно поставить за 2.28, победу Муховой букмекеры предлагают за 1.63.

    Прогноз: Каролина спокойно обыграет украинку, если успеет восстановиться после непростого матча с Носковой.

    Рекомендуемая ставка: победа Муховой в двух сетах за 2.41.

