Фернли — Фонсека. Ставка (к. 1.92) и прогноз на Уимблдон 30 июня 2025 года

Бразилец Жоао Фонсека сыграет против британца Джейкоба Фернли в первом круге Уимблдона. Матч пройдет 30 июня, начало — в 16:30 мск. Ставка и прогноз на матч Фернли — Фонсека, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Фернли

Джейкоб в прошлом году выиграл травяной «челленджер» в Ноттингеме, после чего прошел один раунд на Уимблдоне.

В 2024-м Фернли попал в основную сетку домашнего мэйджора благодаря организаторам, которые предоставили ему wild card.

С тех пор он добился по-настоящему внушительного прогресса. На этот раз Фернли приехал на Уимблдон в статусе 51-й ракетки мира.

Прогнозы и ставки на Уимблдон

В этом году Фернли может похвастаться достойными результатами на всех покрытиях.

В июне Джейкоб дошел до четвертьфинала на «пятисотнике» в Лондоне. Здесь он обыграл Алекса Болта и Корантена Муте, после чего уступил Иржи Легечке.

Фонсека

В прошлом году Жоао не смог пройти квалификацию на британском мэйджоре, тогда как в этом сезоне он попал сразу в основную сетку.

Ранее в этом году бразилец закрепился в первой сотне рейтинга. Сейчас он занимает 57-ю строчку.

Правда, в отличие от других покрытий, на траве у него пока не было серьезных успехов.

В середине июня Фонсека проиграл итальянцу Флавио Коболли на старте «пятисотника» в Галле.

В Истборне 18-летний теннисист в первом круге одержал волевую победу над бельгийцем Зизу Бергсом, после чего уступил американцу Тейлору Фрицу.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Фернли в этом матче можно поставить за 2.72, победу Фонсеки букмекеры предлагают за 1.46.

Прогноз: ранее в этом сезоне Жоао дважды обыграл британца на харде — на «челленджере» в Канберре и на «Мастерсе» в Индиан-Уэллс. Несмотря на это, сейчас оптимальном вариантом будет ставка без учета исхода встречи.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 39,5 за 1.92.