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    Фонсека продлит серию побед над Фернли?

    Фернли — Фонсека. Ставка (к. 1.92) и прогноз на Уимблдон 30 июня 2025 года

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    Прогноз и ставки на Фернли — Фонсека
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    Жоао Фонсека
    Бразилец Жоао Фонсека сыграет против британца Джейкоба Фернли в первом круге Уимблдона. Матч пройдет 30 июня, начало — в 16:30 мск. Ставка и прогноз на матч Фернли — Фонсека, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Уимблдон. Мужчины 30 Июня 2025 года

    Джейкоб Фернли

  • Великобритания
    •  Джейкоб Фернли 16:30 Жуан Фонсека

    Жуан Фонсека

  • Бразилия
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    Фернли

    Джейкоб в прошлом году выиграл травяной «челленджер» в Ноттингеме, после чего прошел один раунд на Уимблдоне.

    В 2024-м Фернли попал в основную сетку домашнего мэйджора благодаря организаторам, которые предоставили ему wild card.

    С тех пор он добился по-настоящему внушительного прогресса. На этот раз Фернли приехал на Уимблдон в статусе 51-й ракетки мира.

    Прогнозы и ставки на Уимблдон

    В этом году Фернли может похвастаться достойными результатами на всех покрытиях.

    В июне Джейкоб дошел до четвертьфинала на «пятисотнике» в Лондоне. Здесь он обыграл Алекса Болта и Корантена Муте, после чего уступил Иржи Легечке.

    Фонсека

    В прошлом году Жоао не смог пройти квалификацию на британском мэйджоре, тогда как в этом сезоне он попал сразу в основную сетку.

    Ранее в этом году бразилец закрепился в первой сотне рейтинга. Сейчас он занимает 57-ю строчку.

    Правда, в отличие от других покрытий, на траве у него пока не было серьезных успехов.

    В середине июня Фонсека проиграл итальянцу Флавио Коболли на старте «пятисотника» в Галле.

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    В Истборне 18-летний теннисист в первом круге одержал волевую победу над бельгийцем Зизу Бергсом, после чего уступил американцу Тейлору Фрицу.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Фернли в этом матче можно поставить за 2.72, победу Фонсеки букмекеры предлагают за 1.46.

    Прогноз: ранее в этом сезоне Жоао дважды обыграл британца на харде — на «челленджере» в Канберре и на «Мастерсе» в Индиан-Уэллс. Несмотря на это, сейчас оптимальном вариантом будет ставка без учета исхода встречи.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 39,5 за 1.92.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Фернли — Фонсека?

    Матч Фернли — Фонсека состоится 30 июня 2025 года в 16:30 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Фернли — Фонсека?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал геймов больше 39,5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Фернли — Фонсека?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал геймов больше 39,5» с коэффициентом у букмекеров 1.92.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Фернли — Фонсека?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Фернли — Фонсека?

    Коэффициенты букмекеров: на Фернли в этом матче можно поставить за 2.72, победу Фонсеки букмекеры предлагают за 1.46.

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    Фернли — Фонсека: прогноз и ставка за 1.92, статистика, коэффициенты матча 30.06.202516:30. Фонсека продлит серию побед над Фернли?
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