Павлюченкова — Томлянович. Ставка (к. 1.79) и прогноз на Уимблдон 30 июня 2025 года

Россиянка Анастасия Павлюченкова сыграет против австралийки Айлы Томлянович в первом круге Уимблдона. Матч пройдёт 30 июня, начало — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Павлюченкова — Томлянович, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Павлюченкова

В Истбурне Анастасия Павлюченкова провела четыре игры, выиграв у Виктории Томовой из Болгарии (6:1, 6:7, 7:6), австралийки Кимберли Биррелл (7:5, 7:5) и россиянки Камиллы Рахимовой (6:2, 2:6, 6:0).

В полуфинале британского турнира Павлюченкова уступила австралийке Майе Джойнт (5:7, 3:6).

В этой встрече Анастасия Павлюченкова два раза выполнила эйс, допустила четыре ошибки на собственной подаче и реализовала два брейк-пойнта из двух.

Прогнозы и ставки на Уимблдон

Анастасия Павлюченкова занимает 53 место в рейтинге WTA.

Томлянович

На травяном покрытии Айла Томлянович выступила на трёх турнирах перед тем, как стартовать на Уимблдоне.

В немецкома Бад Хомбурге австралийская спортсменка выиграла у румынки Сораны Кырстя (6:2, 6:3), немки Евы Лис (6:4, 3:2), но проиграла чешке Линды Носковой (3:6, 2:6).

В Берлине Томлянович проиграла американке Софии Кенин (7:5, 4:6, 5:7), в Лондоне австралийская спортсменка уступила британке Кэти Бултер (6:7, 6:1, 4:6).

80 место в рейтинге WTA занимает Айла Томлянович.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На Павлюченкову в этом матче можно поставить за 1.79, на победу Томлянович букмекеры предлагают за 2.15.

Прогноз: Спортсменки встречались между собой три раза, во всех поединках победу одержала российская теннисистка. Не исключаем новой победы Анастасии Павлюченковой в поединке против Айлы Томлянович.

Рекомендуемая ставка: Победа Павлюченковой с коэффициентом 1.79.