Павлюченкова — Томлянович. Ставка (к. 1.79) и прогноз на Уимблдон 30 июня 2025 года

Анастасия Павлюченкова
Айла Томлянович
Павлюченкова
В Истбурне Анастасия Павлюченкова провела четыре игры, выиграв у Виктории Томовой из Болгарии (6:1, 6:7, 7:6), австралийки Кимберли Биррелл (7:5, 7:5) и россиянки Камиллы Рахимовой (6:2, 2:6, 6:0).
В полуфинале британского турнира Павлюченкова уступила австралийке Майе Джойнт (5:7, 3:6).
В этой встрече Анастасия Павлюченкова два раза выполнила эйс, допустила четыре ошибки на собственной подаче и реализовала два брейк-пойнта из двух.
Анастасия Павлюченкова занимает 53 место в рейтинге WTA.
Томлянович
На травяном покрытии Айла Томлянович выступила на трёх турнирах перед тем, как стартовать на Уимблдоне.
В немецкома Бад Хомбурге австралийская спортсменка выиграла у румынки Сораны Кырстя (6:2, 6:3), немки Евы Лис (6:4, 3:2), но проиграла чешке Линды Носковой (3:6, 2:6).
В Берлине Томлянович проиграла американке Софии Кенин (7:5, 4:6, 5:7), в Лондоне австралийская спортсменка уступила британке Кэти Бултер (6:7, 6:1, 4:6).
80 место в рейтинге WTA занимает Айла Томлянович.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На Павлюченкову в этом матче можно поставить за 1.79, на победу Томлянович букмекеры предлагают за 2.15.
Прогноз: Спортсменки встречались между собой три раза, во всех поединках победу одержала российская теннисистка. Не исключаем новой победы Анастасии Павлюченковой в поединке против Айлы Томлянович.
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Рекомендуемая ставка: Победа Павлюченковой с коэффициентом 1.79.