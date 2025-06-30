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    Павлюченкова — Томлянович. Ставка (к. 1.79) и прогноз на Уимблдон 30 июня 2025 года

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    Прогноз и ставки на Павлюченкова — Томлянович
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    Анастасия Павлюченкова
    Россиянка Анастасия Павлюченкова сыграет против австралийки Айлы Томлянович в первом круге Уимблдона. Матч пройдёт 30 июня, начало — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Павлюченкова — Томлянович, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Уимблдон. Женщины 30 Июня 2025 года

    Анастасия Павлюченкова

  • Россия
    •  Анастасия Павлюченкова 18:00 Айла Томлянович

    Айла Томлянович

  • Хорватия
    •

    Павлюченкова

    В Истбурне Анастасия Павлюченкова провела четыре игры, выиграв у Виктории Томовой из Болгарии (6:1, 6:7, 7:6), австралийки Кимберли Биррелл (7:5, 7:5) и россиянки Камиллы Рахимовой (6:2, 2:6, 6:0).

    В полуфинале британского турнира Павлюченкова уступила австралийке Майе Джойнт (5:7, 3:6).

    В этой встрече Анастасия Павлюченкова два раза выполнила эйс, допустила четыре ошибки на собственной подаче и реализовала два брейк-пойнта из двух.

    Прогнозы и ставки на Уимблдон

    Анастасия Павлюченкова занимает 53 место в рейтинге WTA.

    Томлянович

    На травяном покрытии Айла Томлянович выступила на трёх турнирах перед тем, как стартовать на Уимблдоне.

  • Джессика Пегула одержала победу на турнире в Бад-Хомбурге
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    В Берлине Томлянович проиграла американке Софии Кенин (7:5, 4:6, 5:7), в Лондоне австралийская спортсменка уступила британке Кэти Бултер (6:7, 6:1, 4:6).

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    80 место в рейтинге WTA занимает Айла Томлянович.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На Павлюченкову в этом матче можно поставить за 1.79, на победу Томлянович букмекеры предлагают за 2.15.

    Прогноз: Спортсменки встречались между собой три раза, во всех поединках победу одержала российская теннисистка. Не исключаем новой победы Анастасии Павлюченковой в поединке против Айлы Томлянович.

    Рекомендуемая ставка: Победа Павлюченковой с коэффициентом 1.79.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Павлюченкова — Томлянович?

    Матч Павлюченкова — Томлянович состоится 30 июня 2025 года в 18:00 по московскому времени в рамках турнира: Уимблдон.

    Прогноз: какой прогноз на матч Павлюченкова — Томлянович?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа Павлюченковой.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Павлюченкова — Томлянович?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа Павлюченковой» с коэффициентом у букмекеров 1.79.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Павлюченкова — Томлянович?

    Смотреть матч турнира Уимблдон в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Павлюченкова — Томлянович?

    Коэффициенты букмекеров: : На Павлюченкову в этом матче можно поставить за 1.79, на победу Томлянович букмекеры предлагают за 2.15.

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    Павлюченкова — Томлянович: прогноз и ставка за 1.79, статистика, коэффициенты матча 30.06.202518:00. Пройдет ли Павлюченкова во второй круг Уимблдона?
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