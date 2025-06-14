Мария — Киз. Ставка (к. 2.10) и прогноз на турнир в Лондоне 14 июня 2025 года

Мария
Татьяна впервые в карьере вышла в финал на турнире WTA 500.
Немка преподнесла главную сенсацию недели, обыграв 11-ю ракетку мира Елену Рыбакину.
Более того, ей хватило двух сетов для победы над теннисисткой из Казахстана — 6:4, 7:6.
В первом круге британского «пятисотника» 37-летняя теннисистка одержала победу над представительницей Канады Лейлой Фернандес — 7:6, 6:2.
Еще одним сюрпризом стала победа Марии над чешкой Каролиной Муховой — 6:7, 7:5, 6:1.
В Лондоне с учетом квалификации Мария провела уже четыре матча. В решающем раунде отбора она выиграла у австралийки Арины Родионовой.
При этом совсем случайными успехи Марии нельзя назвать. Достаточно сказать, что в 2022 году она дошла до полуфинала на Уимблдоне.
Киз
Мэдисон тем временем четвертый раз в сезоне вышла в полуфинал.
Кроме того, это уже седьмой случай в этом году, когда американка прошла не менее двух раундов.
На этой неделе она попала в число сеяных и стартовала сразу со второго круга.
В первом матче Киз спокойно обыграла россиянку Анастасию Захарову — 6:3, 6:2.
В четвертьфинале чемпионка Australian Open-2025 одержала волевую победу над Дианой Шнайдер — 2:6, 6:3, 6:4.
В прошлом году Киз выиграла четыре из шести матчей на траве, а в 2023-м — девять из 10-ти (взяла титул в Истборне и дошла до четвертьфинала на Уимблдоне).
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Марию в этом матче можно поставить за 5.25, победу Киз букмекеры предлагают за 1.16.
Прогноз: несмотря на все подвиги Марии в предыдущих раундах, считаем, что американская теннисистка спокойно обыграет 37-летнюю соперницу.
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Рекомендуемая ставка: победа Киз с форой по геймам (-5,5) з 2.10.