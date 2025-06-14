Мария — Киз. Ставка (к. 2.10) и прогноз на турнир в Лондоне 14 июня 2025 года

Американка Мэдисон Киз сыграет против немки Татьяны Марии в полуфинале турнира WTA 500 в Лондоне. Матч пройдет 14 июня, начало — в 15:30 мск. Ставка и прогноз на матч Мария — Киз, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Мария

Татьяна впервые в карьере вышла в финал на турнире WTA 500.

Немка преподнесла главную сенсацию недели, обыграв 11-ю ракетку мира Елену Рыбакину.

Более того, ей хватило двух сетов для победы над теннисисткой из Казахстана — 6:4, 7:6.

В первом круге британского «пятисотника» 37-летняя теннисистка одержала победу над представительницей Канады Лейлой Фернандес — 7:6, 6:2.

Еще одним сюрпризом стала победа Марии над чешкой Каролиной Муховой — 6:7, 7:5, 6:1.

Прогнозы на теннис

В Лондоне с учетом квалификации Мария провела уже четыре матча. В решающем раунде отбора она выиграла у австралийки Арины Родионовой.

При этом совсем случайными успехи Марии нельзя назвать. Достаточно сказать, что в 2022 году она дошла до полуфинала на Уимблдоне.

Киз

Мэдисон тем временем четвертый раз в сезоне вышла в полуфинал.

Кроме того, это уже седьмой случай в этом году, когда американка прошла не менее двух раундов.

На этой неделе она попала в число сеяных и стартовала сразу со второго круга.

В первом матче Киз спокойно обыграла россиянку Анастасию Захарову — 6:3, 6:2.

В четвертьфинале чемпионка Australian Open-2025 одержала волевую победу над Дианой Шнайдер — 2:6, 6:3, 6:4.

В прошлом году Киз выиграла четыре из шести матчей на траве, а в 2023-м — девять из 10-ти (взяла титул в Истборне и дошла до четвертьфинала на Уимблдоне).

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Марию в этом матче можно поставить за 5.25, победу Киз букмекеры предлагают за 1.16.

Прогноз: несмотря на все подвиги Марии в предыдущих раундах, считаем, что американская теннисистка спокойно обыграет 37-летнюю соперницу.

Рекомендуемая ставка: победа Киз с форой по геймам (-5,5) з 2.10.