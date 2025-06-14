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    Киз тоже проиграет Марии?

    Мария — Киз. Ставка (к. 2.10) и прогноз на турнир в Лондоне 14 июня 2025 года

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    Прогноз и ставки на Мария — Киз
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    Мэдисон Киз
    Американка Мэдисон Киз сыграет против немки Татьяны Марии в полуфинале турнира WTA 500 в Лондоне. Матч пройдет 14 июня, начало — в 15:30 мск. Ставка и прогноз на матч Мария — Киз, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Мария

    Татьяна впервые в карьере вышла в финал на турнире WTA 500.

    Немка преподнесла главную сенсацию недели, обыграв 11-ю ракетку мира Елену Рыбакину.

    Более того, ей хватило двух сетов для победы над теннисисткой из Казахстана — 6:4, 7:6.

    В первом круге британского «пятисотника» 37-летняя теннисистка одержала победу над представительницей Канады Лейлой Фернандес — 7:6, 6:2.

    Еще одним сюрпризом стала победа Марии над чешкой Каролиной Муховой — 6:7, 7:5, 6:1.

    Прогнозы на теннис

    В Лондоне с учетом квалификации Мария  провела уже четыре матча. В решающем раунде отбора она выиграла у австралийки Арины Родионовой.

    При этом совсем случайными успехи Марии нельзя назвать. Достаточно сказать, что в 2022 году она дошла до полуфинала на Уимблдоне.

    Киз

    Мэдисон тем временем четвертый раз в сезоне вышла в полуфинал.

    Кроме того, это уже седьмой случай в этом году, когда американка прошла не менее двух раундов.

    На этой неделе она попала в число сеяных и стартовала сразу со второго круга.

    В первом матче Киз спокойно обыграла россиянку Анастасию Захарову — 6:3, 6:2.

    В четвертьфинале чемпионка Australian Open-2025 одержала волевую победу над Дианой Шнайдер — 2:6, 6:3, 6:4.

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    В прошлом году Киз выиграла четыре из шести матчей на траве, а в 2023-м — девять из 10-ти (взяла титул в Истборне и дошла до четвертьфинала на Уимблдоне).

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Марию в этом матче можно поставить за 5.25, победу Киз букмекеры предлагают за 1.16.

    Прогноз: несмотря на все подвиги Марии в предыдущих раундах, считаем, что американская теннисистка спокойно обыграет 37-летнюю соперницу.

    Рекомендуемая ставка: победа Киз с форой по геймам (-5,5) з 2.10.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Мария — Киз?

    Матч Мария — Киз состоится 14 июня 2025 года в 15:30 по московскому времени в рамках турнира: WTA.

    Прогноз: какой прогноз на матч Мария — Киз?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа Киз с форой по геймам (-5,5).

    Ставка: на что сделать ставку в матче Мария — Киз?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа Киз с форой по геймам (-5,5)» с коэффициентом у букмекеров 2.10.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Мария — Киз?

    Смотреть матч турнира WTA в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Мария — Киз?

    Коэффициенты букмекеров: на Марию в этом матче можно поставить за 5.25, победу Киз букмекеры предлагают за 1.16.

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    Мария — Киз: прогноз и ставка за 2.10, статистика, коэффициенты матча 14.06.202515:30. Киз тоже проиграет Марии?
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