Томлянович — Бултер. Ставка (к. 1.82) и прогноз на матч турнира в Лондоне, 10 июня 2025 года

Австралийка Айла Томлянович и британка Кэти Бултер встретятся в первом круге турнира в Лондоне. Матч пройдет 10 июня, начало — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч Томлянович — Бултер, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Айла Томлянович

Возраст Томлянович все чаще дает о себе знать, но при этом австралийка продолжает себя чувствовать довольно уверенно.

Даже на недавнем «Ролан Гаррос» австралийка сделала все возможное, чтобы пройти хотя бы один круг престижных соревнований, и ей это удалось.

На траве в Лондоне Айле пришлось сыграть квалификацию, но она легко забрала себе матчи против Хармони Тан и Чжан Шуай.

Против Бултер будет тяжело, поскольку Кэти традиционно хорошо играет на этом покрытии, а при поддержке болельщиков так и вовсе будет играть максимально воодушевленно.

Кэти Бултер

За несколько последних лет Бултер научилась играть не только на домашних турнирах, поэтому её прогресс на том же грунте нисколько не удивляет.

Прогнозы на теннис

На «Ролан Гаррос» её отправить домой смогла только Мэдисон Киз, которая провела отнюдь не самый проходной матч против британки.

Перед этим Кэти выиграла челленджер в Париже, оставив не удел многих французских теннисисток с именем в туре.

В матче против Томлянович у британки больше шансов на выигрыш, но Айла просто так не сдастся и будет бороться до последнего.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в британку в этом поединке: победа Томлянович — 2.40, победа Бултер — 1.58.

Прогноз: Шансов у Томлянович забрать матч не очень много.

Ставка: Ф2 (-2) за 1.82.

Альтернативный прогноз: Игра ожидается напряженной, поэтому никто не удивится, если в ней будет сыграно много геймов.

Альтернативная ставка: ТБ 23.5 с коэффициентом 2.18.