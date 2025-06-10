Шрамкова — Крейчикова. Ставка (к. 1.83) и прогноз на матч турнира в Лондоне, 10 июня 2025 года

Словачка Ребекка Шрамкова и чешка Барбора Крейчикова встретятся в первом круге турнира в Лондоне. Матч пройдет 10 июня, начало — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Шрамкова — Крейчикова, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Ребекка Шрамкова

За последние годы Шрамкова укрепилась в статусе серьезного раздражителя для топовых теннисисток мира, хотя ещё совсем недавно она была крайне нестабильна в своих результатах.

Серьезных проходов по дистанции турниров, в которых она принимала участие, не случалось, зато словачка стабильно проходила первые раунды практически на всех соревнованиях.

Лучшим достижением по сезону является выход в четвертьфинал турнира в мексиканской Мериде, где её по дистанции дальше не пустила колумбийка Аранго.

Против Крейчиковой будет принципиальная игра, поскольку матчи словачек против чешек отличаются особым настроем со стороны обеих соперниц.

Барбора Крейчикова

В прошлом сезоне Крейчикова начала играть в свой теннис максимально внезапно, и это выпало как раз на травяной сезон.

Прогнозы на теннис

С начала этого года Барбора провела только три матча, в которых она потерпела два поражения. На только что завершившемся «Ролан Гаррос» она без каких-либо вариантов проиграла Веронике Кудерметовой во втором круге соревнований.

Хотя в первом поединке на грунте Парижа она разделалась с немкой Марией максимально убедительно.

Против Шрамковой не получится простой игры, но все равно именно у Барборы больше шансов на проход дальше.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в чешку в этом поединке: победа Шрамковой — 2.64, победа Крейчиковой — 1.49.

Прогноз: Крейчикова оставит этот матч за собой.

Ставка: Ф2 (-3) за 1.83.

Альтернативный прогноз: Шрамкова не сможет навязать борьбу в этом поединке, поэтому геймов в нем будет не очень много.

Альтернативная ставка: ТМ 19.5 с коэффициентом 2.49.