Шрамкова — Крейчикова. Ставка (к. 1.83) и прогноз на матч турнира в Лондоне, 10 июня 2025 года

Ребекка Шрамкова
За последние годы Шрамкова укрепилась в статусе серьезного раздражителя для топовых теннисисток мира, хотя ещё совсем недавно она была крайне нестабильна в своих результатах.
Серьезных проходов по дистанции турниров, в которых она принимала участие, не случалось, зато словачка стабильно проходила первые раунды практически на всех соревнованиях.
Лучшим достижением по сезону является выход в четвертьфинал турнира в мексиканской Мериде, где её по дистанции дальше не пустила колумбийка Аранго.
Против Крейчиковой будет принципиальная игра, поскольку матчи словачек против чешек отличаются особым настроем со стороны обеих соперниц.
Барбора Крейчикова
В прошлом сезоне Крейчикова начала играть в свой теннис максимально внезапно, и это выпало как раз на травяной сезон.
С начала этого года Барбора провела только три матча, в которых она потерпела два поражения. На только что завершившемся «Ролан Гаррос» она без каких-либо вариантов проиграла Веронике Кудерметовой во втором круге соревнований.
Хотя в первом поединке на грунте Парижа она разделалась с немкой Марией максимально убедительно.
Против Шрамковой не получится простой игры, но все равно именно у Барборы больше шансов на проход дальше.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в чешку в этом поединке: победа Шрамковой — 2.64, победа Крейчиковой — 1.49.
Прогноз: Крейчикова оставит этот матч за собой.
- 1.82Томлянович — Бултер: прогноз и ставкаСегодня в 15:00
- 1.73Джонс — Кесслер: прогноз и ставкаСегодня в 16:15
- 1.73Радукану — Букша: прогноз и ставкаСегодня в 16:30
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Ставка: Ф2 (-3) за 1.83.
Альтернативный прогноз: Шрамкова не сможет навязать борьбу в этом поединке, поэтому геймов в нем будет не очень много.
Альтернативная ставка: ТМ 19.5 с коэффициентом 2.49.