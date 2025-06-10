ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Владислав ПрусовВладислав Прусов: Дешаму пора уходить из сборной Франции, у него закончились идеи Кевин Де БрёйнеДе Брёйне погасил невероятный камбек Уэльса: Бельгия еле унесла ноги от команды Беллами Эмилиано Мартинес — голкипер «Астон Виллы»Трансферный дайджест. 3 — 9 июня
  • 21:24
    • ЦСКА обыграл «Зенит» и стал чемпионом Единой лиги
  • 23:50
    • Бельгия обыграла Уэльс, Де Брейне забил победный гол
  • 23:43
    • Гол и ассист Модрича помог Хорватии разгромить Чехию в отборе на ЧМ-2026
    Все новости спорта

    Крейчикова добудет легкую победу на старте турнира?

    Шрамкова — Крейчикова. Ставка (к. 1.83) и прогноз на матч турнира в Лондоне, 10 июня 2025 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на WTA Прогнозы на Барбора Крейчикова
    Прогноз и ставки на Шрамкова — Крейчикова
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Барбора Крейчикова
    Словачка Ребекка Шрамкова и чешка Барбора Крейчикова встретятся в первом круге турнира в Лондоне. Матч пройдет 10 июня, начало — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Шрамкова — Крейчикова, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Ребекка Шрамкова

    За последние годы Шрамкова укрепилась в статусе серьезного раздражителя для топовых теннисисток мира, хотя ещё совсем недавно она была крайне нестабильна в своих результатах.

    Серьезных проходов по дистанции турниров, в которых она принимала участие, не случалось, зато словачка стабильно проходила первые раунды практически на всех соревнованиях.

    Лучшим достижением по сезону является выход в четвертьфинал турнира в мексиканской Мериде, где её по дистанции дальше не пустила колумбийка Аранго.

    Против Крейчиковой будет принципиальная игра, поскольку матчи словачек против чешек отличаются особым настроем со стороны обеих соперниц.

    Барбора Крейчикова

    В прошлом сезоне Крейчикова начала играть в свой теннис максимально внезапно, и это выпало как раз на травяной сезон.

    Прогнозы на теннис

    С начала этого года Барбора провела только три матча, в которых она потерпела два поражения. На только что завершившемся «Ролан Гаррос» она без каких-либо вариантов проиграла Веронике Кудерметовой во втором круге соревнований.

    Хотя в первом поединке на грунте Парижа она разделалась с немкой Марией максимально убедительно.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    Против Шрамковой не получится простой игры, но все равно именно у Барборы больше шансов на проход дальше.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в чешку в этом поединке: победа Шрамковой — 2.64, победа Крейчиковой — 1.49.

    Прогноз: Крейчикова оставит этот матч за собой.

    Ставка: Ф2 (-3) за 1.83.

    Альтернативный прогноз: Шрамкова не сможет навязать борьбу в этом поединке, поэтому геймов в нем будет не очень много.

    Альтернативная ставка: ТМ 19.5 с коэффициентом 2.49.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Шрамкова — Крейчикова?

    Матч Шрамкова — Крейчикова состоится 10 июня 2025 года в 18:00 по московскому времени в рамках турнира: WTA.

    Прогноз: какой прогноз на матч Шрамкова — Крейчикова?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Ф2 (-3).

    Ставка: на что сделать ставку в матче Шрамкова — Крейчикова?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Ф2 (-3)» с коэффициентом у букмекеров 1.83.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Шрамкова — Крейчикова?

    Смотреть матч турнира WTA в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Шрамкова — Крейчикова?

    Коэффициенты букмекеров: Информация о коэффициентах недоступна

    Ещё прогнозы на спорт
    2.22
  • Прогноз на матч Флорида — Эдмонтон
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Шаповалов — Риндеркнеш
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Линетт — Пера
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Ван — Биррелл
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Джумхур — Эрбер
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Уотсон — Путинцева
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Шнайдер — Френх
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Жанжан — Лепченко
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Парри — Стойбер
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  2.21
  • Прогноз на матч Виртанен — Этчеверри
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Снигур — Стародубцева
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Ли — Потапова
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  1.94
  • Прогноз на матч Энгель — Дакворт
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Алис — Сонего
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Шрамкова — Крейчикова: прогноз и ставка за 1.83, статистика, коэффициенты матча 10.06.202518:00. Крейчикова добудет легкую победу на старте турнира?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры