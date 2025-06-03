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    Эала продлит серию поражений Фрухвиртовой?

    Эала — Фрухвиртова. Ставка (к. 1.93) и прогноз на турнир в Бирмингеме 3 июня 2025 года

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    Прогноз и ставки на Эала — Фрухвиртова
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    Александра Эала
    Филиппинка Александра Эала сыграет против чешки Линды Фрухвиртовой в первом круге турнира WTA 125 в Бирмингеме. Матч пройдет 3 июня, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Эала — Фрухвиртова, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Эала

    Александра по итогам предыдущей части сезона закрепилась в топ-100. Эту неделю она начала в статусе 73-й ракетки мира.

    Главным достижением филиппинской теннисистки в 2025-м по-прежнему остается сенсационный выход в полуфинал турнира в Майами.

    На американском «тысячнике» Эала выиграла у Алены Остапенко, Мэдисон Киз и Иги Свентек.

    Грунтовую часть сезона Эала провела значительно хуже, выиграв лишь два матча из шести.

    Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос

    В контексте турнира в Бирмингеме стоит добавить, что в прошлом году Алекс выиграла пять из восьми матчей на траве.

    Фрухвиртова

    Линда когда-то подавала большие надежды, успела даже дебютировать в топ-50, но в какой-то момент что-то пошло не так.

    На данный момент чешская теннисистка занимает в рейтинге WTA всего лишь 152-е место.

    Правда, в этом году у нее все же было несколько неплохих результатов.

    Во второй половине марта Фрухвиртова сначала дошла до третьего круга на «тысячнике» в Майами, а потом остановилась в шаге от титула на турнире WTA 125 в Пуэрте-Вальярте.

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    При этом текущая серия поражений Линды составляет четыре матча. Как и Эала, она тоже слабо провела грунтовую серию турниров.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Эалу в этом матче можно поставить за 1.57, победу Фрухвиртовой букмекеры предлагают за 2.28.

    Прогноз: для обеих теннисисток это будет первый за долгое время матч на траве, поэтому здесь вряд ли есть смысл пытаться угадать исход. Но при этом встреча наверняка получится напряженной.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,0 за 1.93.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Эала — Фрухвиртова?

    Матч Эала — Фрухвиртова состоится 03 июня 2025 года в 16:00 по московскому времени в рамках турнира: WTA.

    Прогноз: какой прогноз на матч Эала — Фрухвиртова?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал геймов больше 23,0.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Эала — Фрухвиртова?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал геймов больше 23,0» с коэффициентом у букмекеров 1.93.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Эала — Фрухвиртова?

    Смотреть матч турнира WTA в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Эала — Фрухвиртова?

    Коэффициенты букмекеров: на Эалу в этом матче можно поставить за 1.57, победу Фрухвиртовой букмекеры предлагают за 2.28.

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    Эала — Фрухвиртова: прогноз и ставка за 1.93, статистика, коэффициенты матча 03.06.202516:00. Эала продлит серию поражений Фрухвиртовой?
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