Эала — Фрухвиртова. Ставка (к. 1.93) и прогноз на турнир в Бирмингеме 3 июня 2025 года

Филиппинка Александра Эала сыграет против чешки Линды Фрухвиртовой в первом круге турнира WTA 125 в Бирмингеме. Матч пройдет 3 июня, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Эала — Фрухвиртова, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Эала

Александра по итогам предыдущей части сезона закрепилась в топ-100. Эту неделю она начала в статусе 73-й ракетки мира.

Главным достижением филиппинской теннисистки в 2025-м по-прежнему остается сенсационный выход в полуфинал турнира в Майами.

На американском «тысячнике» Эала выиграла у Алены Остапенко, Мэдисон Киз и Иги Свентек.

Грунтовую часть сезона Эала провела значительно хуже, выиграв лишь два матча из шести.

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В контексте турнира в Бирмингеме стоит добавить, что в прошлом году Алекс выиграла пять из восьми матчей на траве.

Фрухвиртова

Линда когда-то подавала большие надежды, успела даже дебютировать в топ-50, но в какой-то момент что-то пошло не так.

На данный момент чешская теннисистка занимает в рейтинге WTA всего лишь 152-е место.

Правда, в этом году у нее все же было несколько неплохих результатов.

Во второй половине марта Фрухвиртова сначала дошла до третьего круга на «тысячнике» в Майами, а потом остановилась в шаге от титула на турнире WTA 125 в Пуэрте-Вальярте.

При этом текущая серия поражений Линды составляет четыре матча. Как и Эала, она тоже слабо провела грунтовую серию турниров.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Эалу в этом матче можно поставить за 1.57, победу Фрухвиртовой букмекеры предлагают за 2.28.

Прогноз: для обеих теннисисток это будет первый за долгое время матч на траве, поэтому здесь вряд ли есть смысл пытаться угадать исход. Но при этом встреча наверняка получится напряженной.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,0 за 1.93.