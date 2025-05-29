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    Гауфф не оставит мокрого места от Валентовой?

    Валентова — Гауфф. Ставка (к. 2.02) и прогноз на матч Ролан Гаррос, 29 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на Валентова — Гауфф
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    Коко Гауфф
    Чешка Тереза Валентова и американка Коко Гауфф встретятся во втором круге «Ролан Гаррос». Матч пройдет 29 мая, начало — в 14:00 мск. Ставка и прогноз на матч Валентова — Гауфф, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Ролан Гаррос. Женщины 29 Мая 2025 года

    Тереза Валентова

  • Чехия
    •  Тереза Валентова 14:00 Кори Гауфф

    Кори Гауфф

  • США
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    Тереза Валентова

    Практически всегда на больших турнирах появляются перспективные теннисистки, о которых до текущего момента практически никто не слышал.

    Одной из таких как раз и является 18-летняя чешка Тереза Валентова, которая постепенно начинает чувствовать вкус женского взрослого тура.

    В первом круге парижского мэйджора ей выпало играть против не самой сильной француженки Паке, но очень цепкой. В итоге Тереза смогла вырывать важную победу в трех сетах.

    В матче против Гауфф она получит бесценный опыт игры против сильнейшей теннисистки мира, где нужно запоминать манеру игры Коко в малейших деталях, чтобы потом через это возрастать.

    Коко Гауфф

    В силе Гауфф никто не сомневается, а сама американка делает все возможное, чтобы приблизиться в игре на грунте к идеалу.

    Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос

    За пару недель до старта грунтового мэйджора у неё была отличная возможность отточить мастерство на турнире в Риме и у неё это отлично получилось сделать.

    В финале Коко не смогла справиться с Паолини, но в целом он должна быть довольна своим выступлением в столице Италии.

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    Цель на текущий «Ролан Гаррос» — победа в турнире. Матч против Валентовой станет очередной тренировкой для американки.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в американку в этом поединке: победа Валентовой — 10.00, победа Гауфф — 1.05.

    Прогноз: Гауфф разгромит слабую соперницу.

    Ставка: Ф2 (-7) за 2.02.

    Альтернативный прогноз: Матч продлится минимальное количество геймов.

    Альтернативная ставка: ТМ 16.5 с коэффициентом 2.55.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Валентова — Гауфф?

    Матч Валентова — Гауфф состоится 29 мая 2025 года в 14:00 по московскому времени в рамках турнира: WTA.

    Прогноз: какой прогноз на матч Валентова — Гауфф?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Ф2 (-7).

    Ставка: на что сделать ставку в матче Валентова — Гауфф?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Ф2 (-7)» с коэффициентом у букмекеров 2.02.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Валентова — Гауфф?

    Смотреть матч турнира WTA в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Валентова — Гауфф?

    Коэффициенты букмекеров: Информация о коэффициентах недоступна

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