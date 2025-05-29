Валентова — Гауфф. Ставка (к. 2.02) и прогноз на матч Ролан Гаррос, 29 мая 2025 года

Чешка Тереза Валентова и американка Коко Гауфф встретятся во втором круге «Ролан Гаррос». Матч пройдет 29 мая, начало — в 14:00 мск. Ставка и прогноз на матч Валентова — Гауфф, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Тереза Валентова

Практически всегда на больших турнирах появляются перспективные теннисистки, о которых до текущего момента практически никто не слышал.

Одной из таких как раз и является 18-летняя чешка Тереза Валентова, которая постепенно начинает чувствовать вкус женского взрослого тура.

В первом круге парижского мэйджора ей выпало играть против не самой сильной француженки Паке, но очень цепкой. В итоге Тереза смогла вырывать важную победу в трех сетах.

В матче против Гауфф она получит бесценный опыт игры против сильнейшей теннисистки мира, где нужно запоминать манеру игры Коко в малейших деталях, чтобы потом через это возрастать.

Коко Гауфф

В силе Гауфф никто не сомневается, а сама американка делает все возможное, чтобы приблизиться в игре на грунте к идеалу.

Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос

За пару недель до старта грунтового мэйджора у неё была отличная возможность отточить мастерство на турнире в Риме и у неё это отлично получилось сделать.

В финале Коко не смогла справиться с Паолини, но в целом он должна быть довольна своим выступлением в столице Италии.

Цель на текущий «Ролан Гаррос» — победа в турнире. Матч против Валентовой станет очередной тренировкой для американки.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в американку в этом поединке: победа Валентовой — 10.00, победа Гауфф — 1.05.

Прогноз: Гауфф разгромит слабую соперницу.

Ставка: Ф2 (-7) за 2.02.

Альтернативный прогноз: Матч продлится минимальное количество геймов.

Альтернативная ставка: ТМ 16.5 с коэффициентом 2.55.