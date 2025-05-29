Валентова — Гауфф. Ставка (к. 2.02) и прогноз на матч Ролан Гаррос, 29 мая 2025 года

Тереза Валентова
Кори Гауфф
Тереза Валентова
Практически всегда на больших турнирах появляются перспективные теннисистки, о которых до текущего момента практически никто не слышал.
Одной из таких как раз и является 18-летняя чешка Тереза Валентова, которая постепенно начинает чувствовать вкус женского взрослого тура.
В первом круге парижского мэйджора ей выпало играть против не самой сильной француженки Паке, но очень цепкой. В итоге Тереза смогла вырывать важную победу в трех сетах.
В матче против Гауфф она получит бесценный опыт игры против сильнейшей теннисистки мира, где нужно запоминать манеру игры Коко в малейших деталях, чтобы потом через это возрастать.
Коко Гауфф
В силе Гауфф никто не сомневается, а сама американка делает все возможное, чтобы приблизиться в игре на грунте к идеалу.
Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос
За пару недель до старта грунтового мэйджора у неё была отличная возможность отточить мастерство на турнире в Риме и у неё это отлично получилось сделать.
В финале Коко не смогла справиться с Паолини, но в целом он должна быть довольна своим выступлением в столице Италии.
Цель на текущий «Ролан Гаррос» — победа в турнире. Матч против Валентовой станет очередной тренировкой для американки.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в американку в этом поединке: победа Валентовой — 10.00, победа Гауфф — 1.05.
Прогноз: Гауфф разгромит слабую соперницу.
- 2.04Рублев — Уолтон: прогноз и ставкаСегодня в 14:00
- 2.06Муте — Джокович: прогноз и ставкаСегодня в 15:30
- 1.85Гарленд — Путинцева: прогноз и ставкаСегодня в 14:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Ставка: Ф2 (-7) за 2.02.
Альтернативный прогноз: Матч продлится минимальное количество геймов.
Альтернативная ставка: ТМ 16.5 с коэффициентом 2.55.