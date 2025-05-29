ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Роман БерезовскийРоман Березовский: Чувствуется, что «Зениту» нужна свежая кровь — новые эмоции и люди Рубен АморимПочему «Манчестер Юнайтед» должен уволить/оставить Аморима Матеуш ГамротБланчфилд сразится с Барбер, Гамрот против Кляйна. Анонс карда UFC Vegas 107
  • 14:29
    • «Локомотив» определился с тренером на сезон
    Все новости спорта

    Эмбер впервые пройдет второй круг на Ролан Гаррос?

    Фирнли — Эмбер. Ставка (к. 2.06) и прогноз на Ролан Гаррос 29 мая 2025 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на ATP Прогнозы на Ролан Гаррос Прогнозы на Юго Эмбер
    Прогноз и ставки на Фирнли — Эмбер
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Юго Эмбер
    Француз Юго Эмбер сыграет против британца Джейкоба Фирнли во втором круге Ролан Гаррос. Матч пройдет 29 мая, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Фирнли — Эмбер, коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Теннис. Ролан Гаррос. Мужчины 29 Мая 2025 года

    Джейкоб Фернли

  • Великобритания
    •  Джейкоб Фернли 12:00 Уго Умбер

    Уго Умбер

  • Франция
    •

    Фирнли

    Джейкоб в первом раунде одержал уверенную победу над бывшей третьей ракеткой мира Стэном Вавринкой.

    Борьба здесь, по сути, была только в первом сете — 7:6, 6:3, 6:2.

    Фирнли подтвердил, что его весенние успехи на грунте не были случайностью.

    Ранее в этом году Фирнли провел на этом покрытии 14 матчей — и на данном отрезке у него девять побед и пять поражений.

    Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос

    Самое интересное, что до этого сезона 23-летний британец вообще не играл на грунте.

    Эмбер

    Юго в стартовом матче одержал победу над австралийцем Кристофером О'Коннеллом — 7:5, 6:3, 7:6.

    Интересно, что француз выиграл всего лишь второй матч в карьере на домашнем мэйджоре.

    Результаты текущего сезона тоже указывают на то, что в этом году Эмбер тоже вряд ли совершит прорыв на Ролан Гаррос.

    Этой весной Эмбер провел на грунте лишь шесть матчей — и на этом отрезке у него две победы и четыре поражения.

    1000USDИгратьБонус к первому пополнениюcoins game 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    Юго не выиграл ни одного матча на «Мастерсах» в Монте-Карло, Мадриде и Риме, уступив Алексею Попырину, Александру Мюллеру и Корантену Муте.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Фирнли в этом матче можно поставить за 2.06, победу Эмбера букмекеры предлагают за 1.76.

    Прогноз: скорее всего, француз снова разочарует парижскую публику. Как ни странно, британцу на грунте гораздо комфортнее, чем его сопернику.

    Рекомендуемая ставка: победа Фирнли за 2.06.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Фирнли — Эмбер?

    Матч Фирнли — Эмбер состоится 29 мая 2025 года в 12:00 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Фирнли — Эмбер?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа Фирнли.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Фирнли — Эмбер?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа Фирнли» с коэффициентом у букмекеров 2.06.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Фирнли — Эмбер?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Фирнли — Эмбер?

    Коэффициенты букмекеров: на Фирнли в этом матче можно поставить за 2.06, победу Эмбера букмекеры предлагают за 1.76.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.95
  • Прогноз на матч Стародубцева — Потапова
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Таусон — Рус
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  2.29
  • Прогноз на матч Векич — Пера
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  2.72
  • Прогноз на матч Марожан — Алькарас
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  1.89
  • Прогноз на матч Долхайд — Остапенко
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  1.74
  • Прогноз на матч Коллинз — Данилович
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Мпетши-Перрикар — Джумхур
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Джиганте — Циципас
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  2.40
  • Прогноз на матч Все звезды АСЕАН — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 15:45
    •  2.46
  • Прогноз на матч Хулбук — Хосилот
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Радукану — Свентек
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Ромеро-Гормаз — Самсонова
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Бруксби — Корда
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Шнайдер — Ястремская
  • Теннис
  • Сегодня в 17:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Фирнли — Эмбер: прогноз и ставка за 2.06, статистика, коэффициенты матча 29.05.202512:00. Эмбер впервые пройдет второй круг на Ролан Гаррос?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры