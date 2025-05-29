Фирнли — Эмбер. Ставка (к. 2.06) и прогноз на Ролан Гаррос 29 мая 2025 года

Француз Юго Эмбер сыграет против британца Джейкоба Фирнли во втором круге Ролан Гаррос. Матч пройдет 29 мая, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Фирнли — Эмбер, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Фирнли

Джейкоб в первом раунде одержал уверенную победу над бывшей третьей ракеткой мира Стэном Вавринкой.

Борьба здесь, по сути, была только в первом сете — 7:6, 6:3, 6:2.

Фирнли подтвердил, что его весенние успехи на грунте не были случайностью.

Ранее в этом году Фирнли провел на этом покрытии 14 матчей — и на данном отрезке у него девять побед и пять поражений.

Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос

Самое интересное, что до этого сезона 23-летний британец вообще не играл на грунте.

Эмбер

Юго в стартовом матче одержал победу над австралийцем Кристофером О'Коннеллом — 7:5, 6:3, 7:6.

Интересно, что француз выиграл всего лишь второй матч в карьере на домашнем мэйджоре.

Результаты текущего сезона тоже указывают на то, что в этом году Эмбер тоже вряд ли совершит прорыв на Ролан Гаррос.

Этой весной Эмбер провел на грунте лишь шесть матчей — и на этом отрезке у него две победы и четыре поражения.

Юго не выиграл ни одного матча на «Мастерсах» в Монте-Карло, Мадриде и Риме, уступив Алексею Попырину, Александру Мюллеру и Корантену Муте.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Фирнли в этом матче можно поставить за 2.06, победу Эмбера букмекеры предлагают за 1.76.

Прогноз: скорее всего, француз снова разочарует парижскую публику. Как ни странно, британцу на грунте гораздо комфортнее, чем его сопернику.

Рекомендуемая ставка: победа Фирнли за 2.06.