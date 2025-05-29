Калинина — Буассон. Ставка (к. 1.97) и прогноз на матч Ролан Гаррос, 29 мая 2025 года

Ангелина Калинина
Lois Boisson
Ангелина Калинина
Проблемы Калининой со здоровьем вызывали серьезную обеспокоенность со стороны поклонников её таланта.
Сейчас вроде по этому направлению все стабилизировалось, но при этом проблемы ментального характера по-прежнему дают о себе знать.
В первом матче на турнире Ангелина обыграла армянку Аванесян, но там сама соперница отдала матч в руки украинке.
Нет гарантий, что Калинина сможет легко справиться с Буассон, поскольку молодая соперница явно начала чувствовать уверенность в своих силах.
Луа Буассон
Наличие во втором раунде турнира имен с малой узнаваемостью никого удивлять не должно, поэтому наличие в этом списке Луа Буассон не является неожиданным.
Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос
После победы в первом круге домашних соревнований француженка довела свою победную серию до шести матчей без поражений.
А на страте «Ролан Гаррос» она обыграла не кого-нибудь, а саму Элизу Мертенс. Разница в классе между теннисистками огромная, но Луа забрала концовку матча исключительно за счет морально-волевых качеств.
Если Буассон сыграет также агрессивно и против Калининой, то у француженки отличные шансы на выод в третий раунд престижных соревнований.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят во француженку в этом поединке: победа Калининой — 1.97, победа Буассон — 1.84.
Прогноз: Калинина может за счет техники и точности ударов оставить этот матч за собой.
- 2.04Рублев — Уолтон: прогноз и ставкаСегодня в 14:00
- 2.06Муте — Джокович: прогноз и ставкаСегодня в 15:30
- 1.86Баптист — Хибино: прогноз и ставкаСегодня в 13:30
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Ставка: П2 за 1.84.
Альтернативный прогноз: Встреча не будет просто для обеих соперниц, поэтому можно закладываться на три сета.
Альтернативная ставка: ТБ сетов 2.5 с коэффициентом 2.31.