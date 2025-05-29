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    Калинина справится с крепкой француженкой?

    Калинина — Буассон. Ставка (к. 1.97) и прогноз на матч Ролан Гаррос, 29 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на Калинина — Буассон
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    Ангелина Калинина
    Украинка Ангелина Калинина и француженка Луа Буассон встретятся во втором круге «Ролан Гаррос». Матч пройдет 29 мая, начало — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч Калинина — Буассон, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Ролан Гаррос. Женщины 29 Мая 2025 года

    Ангелина Калинина

  • Украина
    •  Ангелина Калинина 16:00 Lois Boisson

    Lois Boisson

  • Ролан Гаррос. Женщины
    •

    Ангелина Калинина

    Проблемы Калининой со здоровьем вызывали серьезную обеспокоенность со стороны поклонников её таланта.

    Сейчас вроде по этому направлению все стабилизировалось, но при этом проблемы ментального характера по-прежнему дают о себе знать.

    В первом матче на турнире Ангелина обыграла армянку Аванесян, но там сама соперница отдала матч в руки украинке.

    Нет гарантий, что Калинина сможет легко справиться с Буассон, поскольку молодая соперница явно начала чувствовать уверенность в своих силах.

    Луа Буассон

    Наличие во втором раунде турнира имен с малой узнаваемостью никого удивлять не должно, поэтому наличие в этом списке Луа Буассон не является неожиданным.

    Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос

    После победы в первом круге домашних соревнований француженка довела свою победную серию до шести матчей без поражений.

    А на страте «Ролан Гаррос» она обыграла не кого-нибудь, а саму Элизу Мертенс. Разница в классе между теннисистками огромная, но Луа забрала концовку матча исключительно за счет морально-волевых качеств.

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    Если Буассон сыграет также агрессивно и против Калининой, то у француженки отличные шансы на выод в третий раунд престижных соревнований.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят во француженку в этом поединке: победа Калининой — 1.97, победа Буассон — 1.84.

    Прогноз: Калинина может за счет техники и точности ударов оставить этот матч за собой.

    Ставка: П2 за 1.84.

    Альтернативный прогноз: Встреча не будет просто для обеих соперниц, поэтому можно закладываться на три сета.

    Альтернативная ставка: ТБ сетов 2.5 с коэффициентом 2.31.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Калинина — Буассон?

    Матч Калинина — Буассон состоится 29 мая 2025 года в 16:00 по московскому времени в рамках турнира: WTA.

    Прогноз: какой прогноз на матч Калинина — Буассон?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П2.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Калинина — Буассон?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П2» с коэффициентом у букмекеров 1.84.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Калинина — Буассон?

    Смотреть матч турнира WTA в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Калинина — Буассон?

    Коэффициенты букмекеров: Информация о коэффициентах недоступна

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    Калинина — Буассон: прогноз и ставка за 1.84, статистика, коэффициенты матча 29.05.202516:00. Калинина справится с крепкой француженкой?
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