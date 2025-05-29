Калинина — Буассон. Ставка (к. 1.97) и прогноз на матч Ролан Гаррос, 29 мая 2025 года

Украинка Ангелина Калинина и француженка Луа Буассон встретятся во втором круге «Ролан Гаррос». Матч пройдет 29 мая, начало — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч Калинина — Буассон, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Ангелина Калинина

Проблемы Калининой со здоровьем вызывали серьезную обеспокоенность со стороны поклонников её таланта.

Сейчас вроде по этому направлению все стабилизировалось, но при этом проблемы ментального характера по-прежнему дают о себе знать.

В первом матче на турнире Ангелина обыграла армянку Аванесян, но там сама соперница отдала матч в руки украинке.

Нет гарантий, что Калинина сможет легко справиться с Буассон, поскольку молодая соперница явно начала чувствовать уверенность в своих силах.

Луа Буассон

Наличие во втором раунде турнира имен с малой узнаваемостью никого удивлять не должно, поэтому наличие в этом списке Луа Буассон не является неожиданным.

Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос

После победы в первом круге домашних соревнований француженка довела свою победную серию до шести матчей без поражений.

А на страте «Ролан Гаррос» она обыграла не кого-нибудь, а саму Элизу Мертенс. Разница в классе между теннисистками огромная, но Луа забрала концовку матча исключительно за счет морально-волевых качеств.

Если Буассон сыграет также агрессивно и против Калининой, то у француженки отличные шансы на выод в третий раунд престижных соревнований.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят во француженку в этом поединке: победа Калининой — 1.97, победа Буассон — 1.84.

Прогноз: Калинина может за счет техники и точности ударов оставить этот матч за собой.

Ставка: П2 за 1.84.

Альтернативный прогноз: Встреча не будет просто для обеих соперниц, поэтому можно закладываться на три сета.

Альтернативная ставка: ТБ сетов 2.5 с коэффициентом 2.31.