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    Переиграет ли Потапова свою соперницу на Ролан Гаррос?

    Стародубцева — Потапова. Ставка (к. 1.95) и прогноз на Ролан Гаррос 28 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на Стародубцева — Потапова
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    Анастасия Потапова
    Россиянка Анастасия Потапова сыграет против украинки Юлии Стародубцевой во втором круге Ролан Гаррос. Матч пройдёт 28 мая, начало — в 14:00 мск. Ставка и прогноз на матч Стародубцева — Потапова, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Ролан Гаррос. Женщины 28 Мая 2025 года

    Юлия Стародубцева

  • Украина
    •  Юлия Стародубцева 14:00 Анастасия Потапова

    Анастасия Потапова

  • Россия
    •

    Стародубцева

    Юлия Стародубцева в первом круге Открытого чемпионата Франции переиграла немецкую соперницу Тамару Корпач (2:6, 6:1, 6:4). На грунтовом покрытии теннисистки провели 2 часа 11 минут.

    Украинская теннисистка один раз подала навылет и реализовала шесть брейк-пойнтов из девяти.

    В основную сетку Ролан Гаррос Стародубцева пробилась через квалификацию. В отборочных играх украинка выиграла у бельгийки Ханне Вандевинкель (6:3, 6:1), словенки Тамары Зиданшек (3:6, 6:2, 6:3).

    Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос

    Юлия Стародубцева занимает 81 место в рейтинге WTA.

    Потапова

    2 часа 12 минут потребовалось Анастасии Потаповой, чтобы обыграть Линду Носкову из Чехии (5:7, 6:1, 7:5).

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    В актив Потапова может занести себе выступление в Мадриде, на испанских кортах россиянка выиграла у американки Крюгер, китаянки Чжэн и американки Кенин. Оступилась россиянка лишь в матче против украинки Марты Костюк (3:6, 2:6).

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    В рейтинге женской теннисной ассоциации Анастасия Потапова занимает 37 место.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На Потапову в этом матче можно поставить за 1.26, на победу Стародубцевой букмекеры предлагают за 3.90.

    Прогноз: Обе спортсменки с трудом пробились во второй круг «мэйджора», одержав волевые победы. Стародубцева и Потапова могут устроить яркую игру, так что можно сыграть на количестве геймов.

    Рекомендуемая ставка: ТБ 20.5 с коэффициентом 1.95.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Стародубцева — Потапова?

    Матч Стародубцева — Потапова состоится 28 мая 2025 года в 14:00 по московскому времени в рамках турнира: WTA.

    Прогноз: какой прогноз на матч Стародубцева — Потапова?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: ТБ 20.5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Стародубцева — Потапова?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «ТБ 20.5» с коэффициентом у букмекеров 1.95.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Стародубцева — Потапова?

    Смотреть матч турнира WTA в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Стародубцева — Потапова?

    Коэффициенты букмекеров: : На Потапову в этом матче можно поставить за 1.26, на победу Стародубцевой букмекеры предлагают за 3.90.

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