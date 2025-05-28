Стародубцева — Потапова. Ставка (к. 1.95) и прогноз на Ролан Гаррос 28 мая 2025 года

Россиянка Анастасия Потапова сыграет против украинки Юлии Стародубцевой во втором круге Ролан Гаррос. Матч пройдёт 28 мая, начало — в 14:00 мск. Ставка и прогноз на матч Стародубцева — Потапова, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Стародубцева

Юлия Стародубцева в первом круге Открытого чемпионата Франции переиграла немецкую соперницу Тамару Корпач (2:6, 6:1, 6:4). На грунтовом покрытии теннисистки провели 2 часа 11 минут.

Украинская теннисистка один раз подала навылет и реализовала шесть брейк-пойнтов из девяти.

В основную сетку Ролан Гаррос Стародубцева пробилась через квалификацию. В отборочных играх украинка выиграла у бельгийки Ханне Вандевинкель (6:3, 6:1), словенки Тамары Зиданшек (3:6, 6:2, 6:3).

Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос

Юлия Стародубцева занимает 81 место в рейтинге WTA.

Потапова

2 часа 12 минут потребовалось Анастасии Потаповой, чтобы обыграть Линду Носкову из Чехии (5:7, 6:1, 7:5).

Российская теннисистка выполнила три эйса, допустали шесть двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов.

В актив Потапова может занести себе выступление в Мадриде, на испанских кортах россиянка выиграла у американки Крюгер, китаянки Чжэн и американки Кенин. Оступилась россиянка лишь в матче против украинки Марты Костюк (3:6, 2:6).

В рейтинге женской теннисной ассоциации Анастасия Потапова занимает 37 место.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На Потапову в этом матче можно поставить за 1.26, на победу Стародубцевой букмекеры предлагают за 3.90.

Прогноз: Обе спортсменки с трудом пробились во второй круг «мэйджора», одержав волевые победы. Стародубцева и Потапова могут устроить яркую игру, так что можно сыграть на количестве геймов.

Рекомендуемая ставка: ТБ 20.5 с коэффициентом 1.95.