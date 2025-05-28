Бруксби — Корда. Ставка (к. 1.92) и прогноз на Ролан Гаррос 28 мая 2025 года

Бруксби
Дженсон впервые в карьере прошел раунд на французском мэйджоре.
Здесь, правда, важно добавить, что в прошлом году и в 2023-м он не играл здесь из-за дисквалификации.
В первом круге американский теннисист одержал победу над португальцем Хайме Фарией — 6:1, 3:6, 6:3, 6:2.
В начале апреля Бруксби выиграл грунтовый турнир в Хьюстоне, благодаря чему вернулся в топ-200.
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Вскоре после этого он не смог пройти первый круг на двух домашних «челленджерах» и проиграл Кэмерону Норри в финале квалфикации турнира в Женеве.
Корда
Себастьян в стартовом матче на удивление уверенно разобрался с итальянцем Лучано Дардери — 6:2, 4:6, 6:3, 6:2.
Перед французским мэйджором американский теннисист провел на грунте лишь семь матчей.
При этом на данном отрезке у него отрицательный баланс — три победы и четыре поражения.
Корда уступил на старте «Мастерса» в Монте-Карло и выиграл по одному матчу в Барселоне, Мадриде и Риме.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Бруксби в этом матче можно поставить за 3.52, победу Корды букмекеры предлагают за 1.30.
Прогноз: несмотря на коэффициенты, Корду из-за его нестабильности здесь все-таки сложно назвать явным фаворитом. Скорее всего, американцам понадобится хотя бы один дополнительный сет.
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Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 36,5 за 1.92.