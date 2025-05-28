ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Криштиану РоналдуФинальный аккорд Роналду? «Аль-Фатех» лишил «Аль-Наср» шанса на Лигу чемпионов Эдуард СперцянТрансферный дайджест. 20 — 26 мая Эльферсберг — ХайденхаймСлёзы «Эльферсберга» и триумф «Хайденхайма»: Шьенца оставил свою команду в Бундеслиге
    Все новости спорта

    Корда и Бруксби дойдут до пятого сета?

    Бруксби — Корда. Ставка (к. 1.92) и прогноз на Ролан Гаррос 28 мая 2025 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на ATP Прогнозы на Ролан Гаррос Прогнозы на Себастьян Корда Прогнозы на Дженсон Бруксби
    Прогноз и ставки на Бруксби — Корда
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Себастьян Корда
    Американцы Себастьян Корда и Дженсон Бруксби встретятся во втором круге Ролан Гаррос. Матч пройдет 28 мая, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Бруксби — Корда, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Бруксби

    Дженсон впервые в карьере прошел раунд на французском мэйджоре.

    Здесь, правда, важно добавить, что в прошлом году и в 2023-м он не играл здесь из-за дисквалификации.

    В первом круге американский теннисист одержал победу над португальцем Хайме Фарией — 6:1, 3:6, 6:3, 6:2.

    В начале апреля Бруксби выиграл грунтовый турнир в Хьюстоне, благодаря чему вернулся в топ-200.

    Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос

    Вскоре после этого он не смог пройти первый круг на двух домашних «челленджерах» и проиграл Кэмерону Норри в финале квалфикации турнира в Женеве.

    Корда

    Себастьян в стартовом матче на удивление уверенно разобрался с итальянцем Лучано Дардери — 6:2, 4:6, 6:3, 6:2.

    Перед французским мэйджором американский теннисист провел на грунте лишь семь матчей.

    При этом на данном отрезке у него отрицательный баланс — три победы и четыре поражения.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    Корда уступил на старте «Мастерса» в Монте-Карло и выиграл по одному матчу в Барселоне, Мадриде и Риме.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Бруксби в этом матче можно поставить за 3.52, победу Корды букмекеры предлагают за 1.30.

    Прогноз: несмотря на коэффициенты, Корду из-за его нестабильности здесь все-таки сложно назвать явным фаворитом. Скорее всего, американцам понадобится хотя бы один дополнительный сет.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 36,5 за 1.92.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Бруксби — Корда?

    Матч Бруксби — Корда состоится 28 мая 2025 года в 12:00 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Бруксби — Корда?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал геймов больше 36,5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Бруксби — Корда?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал геймов больше 36,5» с коэффициентом у букмекеров 1.92.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Бруксби — Корда?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Бруксби — Корда?

    Коэффициенты букмекеров: на Бруксби в этом матче можно поставить за 3.52, победу Корды букмекеры предлагают за 1.30.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.03
  • Прогноз на матч Медведев — Норри
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Викмайер — Азаренко
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.65
  • Прогноз на матч Шевченко — Лайович
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Мухова — Паркс
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.81
  • Прогноз на матч Френх — Жабер
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Аддад Майа — Баптист
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Тодони — Пегула
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Ламенс — Крюгер
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Калинская — Боузкова
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Де Минор — Джере
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Грачева — Кенин
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Тэгу — Чонбук Моторс
  • Футбол
  • Сегодня в 13:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Тэджон Ситизен — Пхохан Стилерс
  • Футбол
  • Сегодня в 13:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Куинн — Димитров
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Бруксби — Корда: прогноз и ставка за 1.92, статистика, коэффициенты матча 28.05.202512:00. Корда и Бруксби дойдут до пятого сета?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры